MotoGp, Sly, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp del Qatar in tv e in streaming

Il buio del deserto qatariota potrebbe presto lasciar spazio alla luce del campione del mondo. Sarà infatti sul circuito di Lusail che nel prossimo fine settimana Marc Marquez si giocherà il primo match point per incoronarsi campione per la decima volta in carriera. Basterà risalire sull’aereo con 30 punti raccolti in più di Jorge Martin e 8 in più di Marco Bezzecchi per chiudere i conti di una stagione che lo aveva messo all’angolo fin da subito. Dipenderà ancora una volta dalla presenza o meno di Martin, anche se il dolore per la frattura al radio, che lo ha fermato nel Gp in Malesia, inciderà fortemente sul rendimento in pista. L’ultima parola comunque spetta ai medici, che nella giornata di giovedì faranno una prima valutazione sulle sue condizioni. Intanto “Martinator” è arrivato ad accusare un ritardo di 44 punti dal campione di Cervera e a tre appuntamenti dal termine le sue condizioni fisiche non lasciano ben sperare. Sarà il compagno di squadra Marco Bezzecchi a provare di rinviare la festa in casa Ducati, chiamato ad una prova di altissimo livello.

Se Marquez in Qatar guida sul velluto, vincendo anche nell’ultima edizione, il Bez a Lusail fatica a trovare un certo feeling tanto da castigarlo nono nella passata stagione. Ad oggi però è un Bezzecchi diverso, e per questo proverà in entrambe le gare a chiudere davanti al “rocket-rosso”.

Pedro Acosta sente aria di Desmosedici e questo lo porta a raggiungere risultati oltre le aspettative; in Malesia ha dimostrato ancora una volta il suo vero carattere mettendo nel mirino il terzo posto in classifica. In casa Ktm si festeggia anche per il brillante quinto posto ottenuto lo scorso fine settimana dal pilota riminese Enea Bastianini che ora punta a chiudere nei migliori dei modi la sua esperienza con la casa austriaca. In Qatar Ai Ogura non vorrà lasciar prendere il largo a Pedro Acosta e farà di tutto per soffiargli un gradino del podio. L’ultima uscita è girata a favore del classe 2004, ma in Qatar il pilota giapponese scenderà in pista con la giusta fame per fare risultato.

Nella notte qatariota proverà a spiccare anche Fabio Di Giannantonio, sia per il colore della sua divisa, sia perché sembra aver ritrovato ritmo. L’exploit dei suoi diretti concorrenti l’hanno fatto scendere in sesta posizione in classifica e questo potrebbe motivarlo per ricucire il terreno perso.

Chi a Lusail proverà a uscire dal proprio deserto in cui è calato da inizio stagione, è Pecco Bagnaia, sempre più deluso da ogni weekend che passa. La splendida rimonta e il secondo posto ottenuto nel 2025 rimangono ambizioni di altri tempi dovendo accontentarsi, con i problemi riscontrati, ad un piazzamento tra i primi dieci.

I grandi assenti del weekend saranno Alex Marquez, operato alla clavicola e alla mano dopo il Gp in Malesia, ed entrambi i piloti Yamaha per volontà della casa giapponese. Infatti la politica aziendale prevede di evitare zone di potenziale pericolo per per i propri dipendenti, preferendo disertare l’appuntamento medio orientale.

Voglia di far bene e dare continuità ai risultati ottenuti sono invece Luca Marini e Diogo Moreira, che dopo il settimo posto per il primo in gara lunga, e l’ottavo nella Sprint per il secondo, si augurano di vivere in Qatar un altro weekend di livello.