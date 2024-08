MotoGp, Sky, Tv8 e NowTv: dove vedere il Gp d’Austria in tv

I colli verdi che caratterizzano il tracciato, curve a quarantacinque gradi da affrontare in seconda marcia, il motomondiale nel fine settimana del ferragosto atterra in Austria al Red Bull Ring. Saranno le KTM di Binder e Miller a fare gli onori di casa cercando di inserirsi nella lotta al podio, una questione da qualche weekend a questa parte riservata ai piloti Ducati. Periodo d’oro per il romagnolo Enea Bastianini che punta ad ottenere la seconda doppietta consecutiva, anche se il compagno di squadra Pecco Bagnaia e il principale rivale Jorge Martin faranno di tutto per incoronarsi “imperatori d’Austria”. Dopo il fine settimana britannico torna a comandare la classifica lo spagnolo in sella alla Pramac, a +3 su Pecco, con il fiato sul collo ad ogni staccata di “Nuvola Rossa”.

Sul saliscendi austriaco attenzione anche a Marc Marquez in sella ad una Gresini perfettamente nelle sue mani, ritrovando un circuito a lui caro dove per anni diede spettacolo con sfide all’ultimo metro insieme ad Andrea Dovizioso. Le Aprilia di Vinales ed Espargaro non resteranno di certo a guardare la lotta al vertice, cercando di rimanere attaccati al gruppo dei migliori con staccate al limite della fisica. Yamaha e Honda ancora troppo lontane dai risultati sperati, mentre Bezzecchi confida nella freschezza dei colli austriaci per “respirare” quell’aria di podio che manca dalla passata stagione.

Torna in Austria anche l’appuntamento con il campionato MotoE

Programmazione Sky e Now Tv

Venerdì 16 agosto

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:35

Sabato 17 agosto

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 18 agosto

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Programmazione TV8

Sabato 17 agosto (diretta)

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 18 agosto (differita)

Gara 2 MotoE: 13:15

Gara Moto3: 14

Gara Moto2: 15:20

Gara MotoGP: 16:45