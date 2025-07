Con l’arrivo del Sachsenring il motomondiale entra nel vivo dell’estate, scaldando una temperatura bollente già di suo. Sul saliscendi germanico, tecnico nei primi due settori e con ampia velocità di percorrenza nella seconda parte di circuito, andrà in scena l’undicesimo appuntamento stagionale. Il “cancelliere” Marc Marquez ritrova da calendario la sua “residenza estiva” invitando tutti gli altri a dargli del filo da torcere, al Sachsenring detiene il maggior numero di vittorie (8) con l’auspicio di portarle a nove come il numero dei mondiali che insegue. Solo l’eccesso di confidenza sulla sua Desmosedici può indurlo a perdere punti in uno dei tracciati che interpreta al meglio.”A tutta birra” arriva al Sachsenring il romagnolo Marco Bezzecchi, tra i pochi ad Assen a mettere sotto pressione il “rocket-rosso”, reduce da un secondo posto a conferma di un perfetto adattamento sull’Aprilia.

Nella stessa famiglia torna a sorridere anche il campione del mondo Jorge Martin, tornato in sella a Barcellona gli scorsi giorni per ritrovare confidenza sulle due ruote, mentre il 9 luglio a Misano scenderà in pista con l’Aprilia da corsa per testare le sue condizione fisiche e capire quando potrà avvenire il suo rientro in campionato. Sarà ancora una volta il cesenate Lorenzo Savadori a sostituirlo. Trascorse altre due settimane dall’ultimo Gp, “Nuvola Rossa” si augura di aver risolto il proprio problema all’anteriore arrivando in Germania con vibrazioni positive: salire sul primo gradino del podio come nella passata stagione attualmente non sembra realizzabile, con i fratelli Marquez più stabili e veloci, ma provarci rimane nelle corde del torinese. Alex Marquez, rivelazione di questa stagione, proverà ad allungare in classifica su Pecco Bagnaia e perchè no tentare di fare uno sgambetto anche suo fratello in una pista che ormai definisce di “casa”.

Il weekend di riposo è sicuramente servito a Fabio Quartararo, solamente decimo in Olanda, con una Yamaha apparentemente veloce sul giro secco, ma non all’altezza delle altre “corazzate” in gara lunga. Al Sachsenring Enea Bastianini spera di confermare il buon risultato ottenuto ad Assen con una Ktm nettamente in crescita. Ad aggiungersi alla lotta tra i primi cinque ci saranno anche Vinales e Pedro Acosta. Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio non resteranno di certo a guardare dopo un ultimo risultato leggermente al di sotto delle aspettative. Alti e bassi anche per Honda, fiduciosa di rientrare in top ten con almeno uno dei suoi piloti al termine della gara domenicale.