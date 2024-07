MotoGp: Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gran Premio di Germania in tv e in streaming

Tempesta e impeto” scatenerà il motomondiale sul circuito del Sachsenring nel prossimo fine settimana, accendendo la passione dei tantissimi presenti con l’immacabile birra tra le mani.

A riportare il sorriso italiano in territorio tedesco, dopo la recente disfatta della nazionale azzurra, ci penseranno i ducatisti Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, reduci da un primo e terzo posto in Olanda e con una Ducati ben salda tra le mani. Martin è costretto a guardarsi alle spalle, i soli dieci punti di ritardo di Pecco non lo lasciano dormire tranquillo, e il sogno di continuare a dominare le Sprint del sabato sembra svanito. Marquez ritrova una pista amica, dove ha trionfato per ben 11 volte dalla Moto 3 alla classe regina, considerato anche tra i favoriti per questo weekend

in sella ad una Gresini spaziale. Fine settimana di riscatto per Marco Bezzecchi, caduto domenica scorsa ad Assen e ancora poco incisivo in termini di risultati in questa stagione, mentre per il compagno di squadra Di Giannatonio si prospetta un’altra gara di livello. Le Ktm cercheranno di riprendersi la scena dopo un inizio di stagione altalenante, così come per il giovane talento Pedro Acosta poco continuativo in termini di risultati. Se Aleix Espargarò pensa già al suo futuro, dopo aver firmato in settimana come collaudatore Honda HRC dal 2025, Vinales rimane concentrato sulla sua Aprilia per inserirsi in Germania nella lotta per un gradino del podio. Wurstel e birra potranno essere una buona ricarica per Honda e Yamaha, ancora troppo lontane dai principali contendenti. In Germania prosegue anche il mondiale della MotoE con i romagnoli al vertice.

