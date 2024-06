MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gran Premio di Assen in tv e in streaming

Terminano le vacanze per i 22 campioni della classe regina, pronti a farci rivivere le emozioni del Motomondiale, con l’ottavo appuntamento in programma il prossimo week-end ad Assen, nella terra dei mulini.

Una pausa che ha dato modo ai piloti di riflettere a mente fredda sul loro futuro, con ribaltamenti di fronte che hanno coinvolto principalmente i big di classifica. Se Pecco Bagnaia partiva ad inizio stagione certo della sua permanenza in sella alla Ducati ufficiale, il primo colpo di scena arriva dall’otto volte campione del mondo Marc Marquez, in sella alla Rossa nel 2025. Cambio di “famiglia” anche per Enea Bastianini, pronto ad inserirsi nel progetto KTM Tech3, inieme al nuovo compagno di squadra Maverick Viñales. Lo spagnolo lascia così una delle caldissime selle come quella dell’Aprilia, adottata in poco tempo dalle mani esperte di Marco Bezzecchi, dove troverà un ostico compagno di scuderia, Jorge Martin.

Ad Assen non sarà tempo di guardare troppo al futuro, ma di concentrarsi a pieno sul lavoro svolto finora. Martin conduce a +18 su un “Nuvola Rossa” carico dopo la doppietta al Mugello. Lo spagnolo sarà costretto a tirare fuori il carattere dopo il riavvicinamento da parte dei contendenti al titolo. Enea Bastianini nei Paesi Bassi cercherà quella “folata di vento” necessaria per proseguire nella continuità di risultati, mentre Marc Marquez sarà chiamato a dimostrare di essere il suo perfetto erede al “trono rosso”. Dopo un inizio di stagione altalenante, Marco Bezzecchi spera in Olanda di tornare a fare punti pesanti, mentre Pedro Acosta, quinto nella classifica mondiale, tenterà di riprendersi la scena. Con il morale alle stelle arrivano ad Assen anche Franco Morbidelli, sesto al Mugello, e Fabio Di Giannantonio, sempre più costanti nel loro rendimento. La sosta ha permesso anche a Yamaha e Honda di riorganizzare le idee, pronti per svoltare una stagione partita al di sotto delle aspettative.

Nel fine settimana torna in pista anche la MotoE, al quinto appuntamento stagionale.

Programmazione SKY e NowTv

Venerdì 28 giugno

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:35

Sabato 29 giugno

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 30 giugno

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3:11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Programmazione Tv8

Sabato 29 giugno (diretta)

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE:16:10

Domenica 30 giugno (diretta)

Gara Moto3:11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00