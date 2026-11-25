Ultimo capitolo di una stagione surreale. Di un campionato metà Aprilia e metà Ducati. A distinguersi però è stato ancora una volta Marc Marquez che nel prossimo fine settimana a Valencia potrà godersi l’ottavo titolo in MotoGp.

Se la lotta al mondiale si è chiusa aritmeticamente a Portimao, restano invece ancora da svelare gli ultimi verdetti, con il secondo e quarto posto in classifica generale ancora apertissimi.

Sarà un weekend intenso di agonismo e lacrime, con diversi piloti che si preparano all’ultima danza. Per altri Valencia sancisce il coronamento di una stagione, pronti a cambiare marcia in vista del 2027. Ai vertici della classifica solo Jorge Martin ha le valigie in mano per passare in Yamaha, con la famiglia di Noale pronta a riservagli una standing ovation al termine della gara domenicale.

Restano fermi invece Marc Marquez e Marco Bezzecchi, che sul circuito Ricardo Tormo macineranno altri chilometri per “congiungere” il nuovo campionato che si prospetta scintillante. Prima di pensare al 2027 il viserbese però vuole centrare il secondo posto in classifica generale ai danni del compagno di squadra, distante solo due lunghezze. E non ci sarebbe finale migliore (mondiale a parte) con un’altra doppietta. In casa Aprilia, sponda Trackhouse, per Raul Fernandez si conclude una stagione da sogno, pronto ad accogliere al box il riminese Enea Bastianini.

“Bestia” nel frattempo dovrà dimenticare alla svelta il difficile weekend portoghese per salutare al meglio Ktm Tech 3: il pilota romagnolo si prepara al gran finale per centrare a Valencia un altro dei risultati orientali.

Sulla penisola iberica Pedro Acosta, con la testa già in Ducati ufficiale, punterà ad un gradino del podio per concludere l’esperienza in Ktm. Il classe 2004, caduto a Portimao, proverà a replicare l’eccellente appuntamento della scorsa stagione per accertarsi il quarto posto in classifica. Alle sue spalle Ai Ogura, prossimo in Yamaha, e Fabio Di Giannantonio, pronto a sostituire Acosta, premono per non lasciar fuggire il talento spagnolo, a sole sei lunghezze dal pilota giapponese.

Per Pecco Bagnaia con Valencia termina un’altra disastrosa stagione, anche se il cuore resta diviso tra amarezza e dolci ricordi. Dopo cinque anni e due mondiali vinti si conclude la sua esperienza in rosso, confidando di ricevere l’ok dei medici per salire l’ultima volta sulla sua Desmosedici.

Weekend di addii anche in casa Honda e Yamaha, con Luca Marini pronto al passaggio in Ktm Tech 3 e Joan Mir al team Gresini, mentre Fabio Quartararo approderà in Honda HRC Castrol.

Valencia riserverà infine un sapore speciale per Alex Rins e Jack Miller, che dal 2027 non faranno più parte della classe regina.