MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp di Misano in tv e in streaming

Dalla terra rossa di Aragon alla sabbia della Riviera romagnola, dove nel prossimo fine settimana il Motomondiale farà tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Misano si conferma l’appuntamento fisso di metà settembre per salutare al meglio la stagione estiva, anche se le temperature sugli spalti dettate da un pubblico in delirio diranno il contrario.

Sul circuito ad “ancora”, enfatizzando il legame con la Riviera romagnola, i 22 campioni della classe regina si sfideranno nello stretto per centrare il miglior piazzamento alla bandiera a scacchi. Per diversi piloti è la gara di casa, il tracciato in cui sono cresciuti e trampolino di lancio. Per altri è Misano, non un circuito qualunque, riconoscendo l’entusiasmo che si vive durante tutto il weekend.

Riflettori puntati su Marco Bezzecchi che davanti ai propri tifosi vuole ripetere il magico appuntamento del 2025, questa volta magari finendo anche sul primo gradino del podio nella gara domenicale. Per il “Bez” sarà una grande occasione per accorciare in classifica generale sul compagno di squadra, oltre ad un importante iniezione di energia in vista dei prossimi appuntamenti. Jorge Martin non ha dolci ricordi dell’ultima edizione, quando chiuse tredicesimo in gara lunga, e per questo punterà a rifarsi cercando di rendere indimenticabile il weekend Aprilia.

I due piloti di Noale dovranno però vedersela con Marc Marquez, uno che quando vede Misano gli si illuminano gli occhi. “Non c’è due senza tre”, e dopo il dominio ad Aragon, punta ad essere protagonista anche in Romagna per aggiudicarsi la terza edizione consecutiva. Gp italiano che in casa Ducati si augurano possa far tornare il sorriso a “Nuvola Rossa” Bagnaia, profondamente deluso dalla sua Desmosedici. Pecco dovrà dimenticare alla svelta gli ultimi due zeri per tornare a competere tra i primi cinque.

Gara di casa anche per il riminese Enea Bastianini, reduce da una brillante ottava posizione in Spagna e determinato a puntare ad un piazzamento importante a Misano.

Chi vuole tornare a stupire in questo fine settimana sono i due piloti Trackhouse, con Ai Ogura che dovrà ricevere l’ok dei medici per tornare in pista dopo l’intervento alla mano sinistra, e Raul Fernandez, pronto a tornare insidioso dopo il weekend amaro di Aragon. Misano riesce sempre molto bene anche ad Alex Marquez, terzo lo scorso anno, e a Pedro Acosta, tornato in fiducia dopo il secondo posto ottenuto in Spagna.

Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Luca Marini potranno contare sui consigli del grande maestro Valentino Rossi per sorprendere i principali rivali in pista.

Per Fabio Quartararo Misano potrebbe essere una boccata d’ossigeno dopo un’altra stagione al disotto delle aspettative, mentre Honda continua a crescere confidando anche nella spinta dei romagnoli.