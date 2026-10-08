MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp di Indonesia in tv e in streaming

Non c’è tempo per disfare le valigie, il Motomondiale lascia il Giappone per dirigersi verso l’isola di Lombok dove nel prossimo fine settimana si torna subito in pista per il diciassettesimo round.

L’oceano indiano da una parte e le colline dall’altra faranno da cornice allo spettacolo che andrà in scena sul circuito di Mandalika, tappa dove sarà vietato sbagliare.

In Indonesia arrivano con solo due punti di distacco Jorge Martin e Marc Marquez, pronti ad incendiare il campionato a sei appuntamenti dal termine. I punti cominciano a pesare e commettere errori potrebbe influire psicologicamente sul resto della stagione. I due piloti spagnoli già a Mandalika proveranno ad incrementare il vantaggio su Marco Bezzecchi per rendere la lotta al titolo una questione a due. L’ultima apparizione di “Martinator” sul circuito indonesiano risale al 29 settembre 2024 quando in sella alla Ducati Pramac ottenne una vittoria in solitaria. Il leader di classifica proverà a bissare il successo dopo il forfait della passata stagione causa infotunio alla clavicola destra, ma dovrà fare i conti con uno scatenato Marc Marquez.

Il “rocket-rosso” però arriva con qualche dubbio sulla carta, sia per le caratteristiche del tracciato, sia per non aver mai concluso la gara lunga in Indonesia. Sarà quindi un appuntamento di riscatto per i primi tre della classifica generale dove nel 2025 non rimasero protagonisti in positivo: Bezzecchi al primo giro tamponò Marquez, mentre Martin saltò l’intero weekend.

Il “Bez” accusa un ritardo di 49 punti dal compagno di squadra e sarà chiamato ad eccellere se intende continuare a rincorrere il proprio sogno.

Chi lotta per tornare sul podio, sfiorato la scorsa domenica a Motegi, è il riminese Enea Bastianini che si augura di ripetere un fine settimana quasi perfetto. La continuità del calendario ha girato dalla sua parte e vedremo se sarà in grado di interpretare al meglio anche il circuito di Mandalika. In casa Ktm Pedro Acosta non si accontenta di un settimo posto, specie dopo il dominio in Austria: l’obiettivo del terzo piazzamento in classifica generale rimane ancora a portata di mano, anche se non sarà semplice ricucire quei 41 punti da Bezzecchi.

Raul Fernandez e Ai Ogura non sono più una sorpresa e anche questo fine settimana punteranno ad un gradino del podio, mentre Fabio Di Giannantonio dovrà risollevarsi fisicamente e mentalmente per tornare a “sportellare” con i piloti Trackhouse.

Pecco Bagnaia vuole cancellare l’incubo della passata stagione, ma i problemi alla sua Desmosedici sembrano rimanere irrisolti. L’ottavo posto ottenuto a Motegi non può di certo soddisfarlo e la casa di Borgo Panigale dovrà continuare a lavorare per metterlo nelle migliori condizioni.

Sul circuito di Mandalika vedremo se Honda è riuscita a fare un passo in avanti dopo i buoni risultati ottenuti a Motegi con Diogo Moreira secondo nella Sprint e Luca Marini in top ten, mentre i piloti Yamaha continuano a bussare alla porta dei primi dieci.