MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp di Germania in tv e in streaming

Il Motomondiale prosegue il proprio itinerario europeo e nel prossimo fine settimana farà tappa sul circuito del Sachsenring. Ultimo sforzo prima della meritata pausa estiva, con i motori che torneranno ad accendersi a Silverstone nel weekend del 9 agosto. Prima di pensare alle vacanze i 22 campioni della classe regina dovranno focalizzarsi sulla complessità del tracciato tedesco e sul come fermare Marc Marquez, nove volte vincitore in MotoGp al Sachsenring. “Il rocket-rosso” punta al decimo successo alimentando quel sogno mondiale considerato irrealizzabile ad inizio stagione, la vetta ora dista solo 40 lunghezze e intende a ridurre il margine prima della sosta.

Classifica ribaltata dopo l’appuntamento di Assen, con Jorge Martin che scavalca il compagno di squadra Marco Bezzecchi, mentre Ai Ogura si porta a ridosso di Fabio Di Giannantonio per la terza posizione.

Il “Bez” in Germania proverà a riprendersi la testa del mondiale che è stata sua per tutta la prima parte di stagione, ma per farlo dovrà affrontare un weekend impeccabile. Non sarà facile fermare un Marquez che corre in “casa”, lasciarsi alle spalle gli ultimi tre zeri che pesano e non poco, ma uscire dal Sachsenring con un ottimo risultato permetterebbe al pilota di Viserba di riprendere con maggiore serenità a Silverstone.

Sul saliscendi tedesco arriva con leggerezza Pecco Bagnaia, compagno del “Bez” dal 2027 e sulle ali dell’entusiasmo per la nascita del primogenito. Il pilota torinese vuole concludere al meglio l’avventura in Ducati e centrare l’ennesimo podio darebbe continuità al buon lavoro svolto sin ora, Assen a parte.

E’ letteralmente esploso il talento giapponese Ai Ogura, vincitore in Olanda e sempre più insidioso per chi lotta verso il titolo: in Germania vedremo se avrà le caratteristiche giuste per ripetersi.

Intanto “trema” Fabio Di Giannantonio, che vede avvicinarsi minacciosamente in classifica il pilota Trackhouse: il portabandiera del VR46 sarà costretto ad affrontare un weekend sopra le righe per mantenere saldo il terzo piazzamento. La conferma in Ducati ufficiale a partire dal 2027 dovrebbe aver dato una scossa a Pedro Acosta, opaco nelle ultime due uscite. Il classe 2004 sarà chiamato nei prossimi appuntamenti ad una prova di forza per non far tornare sui suoi passi la squadra di Borgo Panigale.

In casa KTM arriva al Sachsenring con uno stato d’animo opposto il riminese Enea Bastianini, sesto ad Assen nel panino tra i fratelli Marquez. Il pilota romagnolo lascerà a fine stagione la casa austriaca per approdare con ogni probabilità in Trackhouse. Attenzione in Germania anche a Quartararo e Rins, entrambi in top ten ad Assen ma già con le valigie in mano in vista del 2027, e ai due piloti Honda, sottotono ad Assen ma pronti a riscattarsi al in questo fine settimana.