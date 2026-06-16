MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp di Brno in tv e in streaming

I 22 campioni della classe regina raggiungono il cuore dell’Europa ritrovando uno dei tracciati che hanno scritto la storia del Motomondiale, Brno. Il prossimo fine settimana si disputerà il 46esimo appuntamento sul circuito ceco, numero che riporta subito alla mente Valentino Rossi vincitore di sette Gp in Repubblica Ceca.

A Brno il titolo della stagione prende una piega verso “Una poltrona per tre”, quattro se si vuole tenere in considerazione Pedro Acosta, anche se Ktm non sembra ai livelli dei marchi italiani.

Lo “strike” di Jorge Martin al Balaton Park permette a Marc Marquez di rientrare in corsa nella lotta mondiale. Con la vittoria in Ungheria il “rocket-rosso” si porta a 72 lunghezze dal leader di classifica Marco Bezzecchi, intento ad accorciare nei prossimi tre weekend prima della pausa estiva. Il “Bez” ha fame di vittorie e tanta voglia di tornare a gareggiare dopo il Gp di Ungheria terminato alla prima curva, Brno potrebbe essere l’appuntamento giusto per centrare una prima mini fuga. Il romagnolo arriva al Gp ceco con 20 punti di vantaggio su Jorge Martin e potrà approfittare dei due long lap penalty inflitti al compagno di squadra per poter allungare.

Nell’involontario “autosabotaggio” Aprilia al Balaton Park è rimasto coinvolto anche Fabio Di Giannantonio. In Repubblica Ceca il pilota del VR46, agevolato dai consigli del “Dottore”, proverà a tornare sul podio per mantenere il terzo piazzamento in classifica messo di mira da Pedro Acosta.

Lo spagnolo classe 2004 punta a Brno alla prima grande vittoria in Moto Gp, sfumata in Ungheria ai danni di un incontenibile Marc Marquez.

In Repubblica Ceca arrivano con il morale sollevato Pecco Bagnaia, terzo al Balaton Park con una gara di contenimento, e il riminese Enea Bastianini, nono al traguardo nonostante il long lap penalty effettuato in gara. Entrambi sembrano aver ritrovato quella buona confidenza in sella necessaria per ambire a risultati soddisfacenti. Brno ci dirà se Honda è effettivamente uscita da quel tunnel che ingloba ancora le due Yamaha, con Luca Marini e Diogo Moreira rispettivamente quinto e sesto in Ungheria approfittando dell’assenza di alcuni big fin dal primo giro.