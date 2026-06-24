MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp di Assen in tv e in streaming

Fiorisce la stagione del Motomondiale proprio quando si arriva all'appuntamento con il Paese dei tulipani, dove nel prossimo fine settimana si terrà il Gp di Assen. In classifica generale, sei piloti sono racchiusi in meno di 50 punti, accendendo la lotta al titolo mentre si entra nel vivo della stagione. I 22 campioni della classe regina tornano sul tracciato più longevo del calendario, celebre per la sua “S” finale che da 76 edizioni infiamma il pubblico sugli spalti. In due Gran premi Marc Marquez ha riaperto la questione mondiale, approfittando di due ingenuità in casa Aprilia. Il pilota di Cervera, distante solo 40 lunghezze dalla vetta della classifica, non intende fermarsi ora e punta al “non c'è due senza tre”. Marquez, dopo la vittoria al Balaton Park e Brno , ha già messo nel mirino anche Assen, ma dovrà fare i conti con due affamati di risultati. Per il leader di classifica Marco Bezzecchi il circuito olandese dovrà essere un trampolino di rilancio per tenere a debita distanza i principali rivali. Gli ultimi due zeri in gara lunga, in uno incolpevole mentre nell'altro per motivi disciplinari, lo hanno riavvicinato minacciosamente ai principali inseguitori. Nonostante i tanti punti lasciati per strada dal romagnolo, il compagno di squadra Jorge Martin non è riuscito nel sorpasso in classifica generale, portandosi a 8 lunghezze di distacco. A Brno, con due long lap penalty da scontare, ha chiuso la gara in nona posizione, facendo tirare al “Bez” un sospiro di sollievo. Chi non ne ha approfittato di questo periodo infelice in casa Aprilia è stato sicuramente Pedro Acosta, caduto nella Sprint e ritirato in gara lunga a Brno. Lo spagnolo, invece di avvicinarsi a Martin e Fabio Di Giannantonio, perde in classifica generale due posizioni ai danni di Marc Marquez e Ai Ogura. Quest'ultimo in sella all'Aprilia Trackhouse, secondo a Brno e rivelazione del mondiale, è forse l'unico pilota che sta regalando un minimo di serenità alla casa di Noale. Serenità che è tornata anche all'interno del box di Bagnaia grazie all'ennesimo terzo posto ottenuto in gara lunga e una Desmosedici sempre più solida tra le mani. Ad Assen Fabio Di Giannantonio proverà a tenere in alto il VR46 per rafforzare il terzo posto in classifica, mentre il riminese Enea Bastianini cercherà un'altra prova di cuore per centrare un'altra top ten. Weekend ceco da dimenticare alla svelta per i piloti Yamaha, entrambi ritirati in gara lunga, mentre Luca Marini e Joan Mir proveranno a ripartire dagli ottimi risultati raccolti a Brno. Ad Assen torna in pista anche il campionato Harley Davidson Bagger.

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