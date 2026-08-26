MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp di Aragon in tv e in streaming

Il Motomondiale torna in pista questo fine settimana nella brulla cornice di Aragon andando ad affrontare il tredicesimo appuntamento stagionale. Si entra nel vivo dei giochi con i primi cinque piloti in classifica raggruppati in solo 41 punti, pronti a fare la differenza per non perdere terreno importante. Nella comunità autonoma a nord della Spagna arriva da leader del mondiale Jorge Martin con un lieve vantaggio sui principali pretendenti al titolo (29 sul “Bez” e 40 su Marquez) puntando ad ampliare quel piccolo gap costruito. Lo spagnolo proverà a riscattare il decimo posto della passata stagione calandosi nelle vesti di “Martinator” per difendersi dagli attacchi dei principali rivali. Il compagno di squadra Marco Bezzecchi non ci sta a rimanere a ruota, e dopo lo splendido terzo posto di Silverstone a poche settimane dall’operazione alla clavicola, in Spagna punta alla vittoria.

I due piloti Aprilia su questo circuito però dovranno fare i conti con il monopolio Ducati, la rossa di Borgo Panigale si è aggiudicata le ultime quattro edizioni. Motori a confronto sui celebri rettilinei di Aragon con le velocità di punta che potrebbero spostare l’ago della bilancia da una parte o dall’altra: quest’anno Aprilia si è saputa difendere egregiamente anche sul dritto, vedremo se i piloti di Noale saranno in grado di ribaltare i pronostici. Marc Marquez punta al terzo successo di fila sul circuito cadetto per raccogliere punti importanti dopo il difficile weekend inglese. Il pilota di Cervera si augura di tornare a competere per non mandare a monte una splendida rimonta iniziata prima della sosta.

Sul tracciato iberico i riflettori saranno puntati anche sui piloti Trackhouse, con Raul Fernandez reduce dal successo in Gran Bretagna e Ai Ogura pronto a riscattare la pesante caduta a Silverstone nella gara domenicale. Il pilota giapponese vuole terminare al meglio l’esperienza in Trackhouse a suon di risultati, lasciando il posto nel 2027 al riminese Enea Bastianini per dirigersi in Yamaha.

Anche Bastianini proverà a chiudere nei migliori dei modi l’avventura in Ktm Tech 3, prima di finire a terra sul circuito inglese aveva dimostrato una buona confidenza in sella chiudendo costantemente tra i primi dieci. Ad Aragon proveranno a ritrovare il sorriso Pecco Bagnaia, caduto a Silverstone e al secondo zero in tre Gp, e l’erede Pedro Acosta ancora lontano dalle brillanti prestazioni della passata stagione. Proveranno ad approfittare di un circuito declinato “rosso” Fabio Di Giannantonio, sesto in Gran Bretagna e ancora aggrappato ai fuggitivi, ed Alex Marquez mai realmente protagonista in questo campionato. Aragon ci dirà se le due case giapponesi avranno lavorato al meglio durante la sosta, con Marini (dal 2027 in Ktm Tech 3) e Moreira in top ten a Silverstone e Fabio Quartararo dodicesimo. Questo fine settimana torna in pista anche il campionato Harley-Davidson Bagger.