A cinque anni di distanza il Motomondiale torna a casa, e lo fa nella splendida cornice di Brno. Un appuntamento storico che necessitava di essere inserito nuovamente nel calendario con 44 Gp disputati all'attivo, primo alle spalle dell'inarrivabile Assen (76).

Torna l'appuntamento ceco e torna in griglia il Campione del Mondo in carica. Jorge Martin, a seguito dell'approvazione dei medici, sarà regolarmente in pista per tutto il weekend, cercando di ritrovare ritmo dopo un digiuno durato tre mesi. Nonostante la sua assenza è riuscito comunque ad essere al centro dei riflettori, pronto ora a scrivere un nuovo capitolo a suon di risultati in casa Aprilia. Il giro record della pista, in 1:54.596, non poteva appartenere se non al dominatore assoluto di questa stagione, Marc Marquez, ottenuto nel 2016 in sella alla Honda. Per un assetato di record e numeri come Marc, vincere domenica significherebbe eguagliare il record di vittorie a Brno appartenenti al Dottore (4).

Voglia di riscatto per Marco Bezzecchi a seguito del “Gp saponato” (solo in dieci al traguardo del Sachsenring), unico insieme ad Alex a poter fermare il dominio del pilota di Cervera.

In casa Ktm torna in pista a Brno Enea Bastianini, fermo in Germania dopo il ricovero per appendicite, mentre resterà giù dalla moto Maverick Vinales, operato gli scorsi giorni alla spalla.

A sostituirlo ci sarà Pol Espargaro. Nell'ultima edizione disputata fu proprio Brad Binder a trovare il successo, risultato che “riaccende” l'acquolina in bocca alla casa austriaca. Prosegue il periodo di forma per Fabio Quartararo, quarto al Sachsenring, con una Yamaha che pare aver fatto un salto in avanti anche in gara lunga. In casa VR46 Brno potrebbe riportare sorrisi, dopo il complicato weekend tedesco, con Valentino Rossi pronto a confidare i segreti di pista a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. In terra ceca Honda spera di proseguire il suo buon lavoro di perfezionamento con un super Luca Marini ritrovato e un Johann Zarco che a Brno ricorda bene il terzo gradino del podio ottenuto nell'ultima edizione.