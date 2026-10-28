Motogp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp della Malesia in tv e in streaming

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Motogp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp della Malesia in tv e in streaming

Potrebbe essere il punto di svolta della stagione, ma tutto dipenderà dalla presenza o meno di Jorge Martin. Alla bandiera a scacchi l’aritmetica non sancirà il campione del mondo, ma la Malesia in questo fine settimana diventa già crocevia di rilievo. Ora 10 punti e due strade parallele separano Marc Marquez da Jorge Martin: il primo punta a fare bottino pieno, mentre il pilota Aprilia ad essere in pista.

La pioggia di Phillip Island ha permesso a “Martinator” di raggiungere la Malesia con un esiguo distacco, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalle valutazioni dei medici. E intanto il talento di Cervera, incredulo di guardare tutti dall’alto, ha già messo nel mirino il decimo titolo mondiale. In questi ultimi appuntamenti, in caso Martin non dovesse performare, a complicare i calcoli del “rocket-rosso” dovrà pensarci Marco Bezzecchi, a un passo dal podio nella Sprint in Australia. Cinquanta lunghezze separano il talento di Viserbella da Marc Marquez che già in questo fine settimana proverà a mettere pressione al leader di classifica. L’undicesimo piazzamento della passata stagione deve rimanere un lontano ricordo per il Bez, concentrato ad inseguire il titolo. Alle sue spalle Ai Ogura e Pedro Acosta continuano a pari punti (263) a rincorrere il terzo posto in classifica generale, ripartendo dalla buona prestazione della Sprint a Phillip Island (Ogura poi penalizzato per un’infrazione al pneumatico anteriore). Entrambi a Sepang lotteranno per un gradino del podio, ma dovranno fare i conti con la meteora Alex Marquez che nel 2025 dominò la gara domenicale. Nella lotta per un posto tra i primi cinque proverà ad inserirsi anche il riminese Enea Bastianini, in difficoltà a Phillip Island, ma sempre incisivo quando vede Sepang.

Sotto i riflettori è tornato anche Fabio Di Giannantonio, terzo in Australia e fiducioso del ritmo ritrovato dopo una seconda parte di stagione poco brillante.

Sepang potrebbe far tornare il sorriso anche a Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint nel 2025 nonostante i numerosi problemi riscontrati. “Nuvola Rossa” vuole regalare un’ultima gioia ai propri tifosi e in Malesia vede l’occasione giusta per riportare in altro la propria Desmodedici.

Quartararo percepisce una M1 più stabile tra le mani e proverà a riportarla in top ten anche a Sepang, mentre Luca Marini e Diogo Moreira cercheranno di riscattare la prova deludente dell’Indonesia.

Diretta Sky e NowTv

Venerdì 30 ottobre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

P Moto3: 6:15-6:50

P Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 31 ottobre

FP2 Moto3: 1:40-2:10

FP2 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 1 novembre

Warm-Up MotoGP: 3:40-3:50

Gara Moto3: 5:00

Gara Moto2: 6:15

Gara MotoGP: 8:00

Programmazione TV8

Sabato 31 ottobre (diretta)

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 1 novembre (differita)

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 Diretta Sky e NowTv

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