MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp del Giappone in tv e in streaming

All’alba della resa dei conti, il Motomondiale raggiunge il Sol Levante in vista della “tournèe”asiatica, prima del consolidato finale a Valencia.

Motegi, già teatro di grandi duelli, tra Rossi e Lorenzo nel 2010, e Marc Marquez e Dovizioso nel 2018, è pronto a chiudere il sipario in ottica campionato, incoronando il “rocket-rosso” campione del mondo per la nona volta in carriera. Al pilota di Cervera basterà conquistare tre punti in più del fratello in tutto il week-end (aritmeticamente non basta vincere la Sprint) per tornare nuovamente nell’albo d’oro, in caso contrario i festeggiamenti saranno rimandati a Mandalika.

Marco Bezzecchi, reduce da un entusiasmante week-end di Misano, raggiunge il Giappone con la consapevolezza di poter stare davanti a Marquez e divertirsi fino a Valencia. Un ultimo obiettivo a portata di mano ancora c’è: raggiungere Pecco Bagnaia a solo otto punti di distanza e prendersi il terzo posto in classifica. Seguire le tracce del Bez, vorrebbe dire per il compagno di squadra Jorge Martin tornare a lottare per un posto nei primi cinque. Fine settimana di riscatto per l’altro romagnolo Enea Bastianini in sella alla Ktm, rammaricato per la caduta in gara lunga davanti al pubblico di casa. Stessa sorte anche per Pedro Acosta, che dopo lo zero di Misano, tornare a far punti vorrebbe dire accorciare il distacco in classifica sul romagnolo dell’Aprilia.

Le pratiche Zen potrebbero aiutare un delusissimo Bagnaia a ritrovare la concentrazione del campione, con una seconda parte di stagione iniziata nei peggiori dei modi. La doppietta a Motegi della passata stagione sembra essere ormai un ricordo lontano.

Volano Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, tornati in top five nell’appuntamento italiano, con Brad Binder e Fermin Aldeguer pronti ad unirsi alla lotta per un posto tra i primi dieci.

Nella patria di Honda e Yamaha non potranno sfigurare Luca Marini e Fabio Quartararo, entrambi in fiducia all’interno del progetto per riportare al vertice le case giapponesi.