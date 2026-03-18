MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp del Brasile in tv e in streaming

Il motomondiale attraversa l’oceano Atlantico e approda sul continente americano dove si terranno i prossimi due appuntamenti stagionali: 22 anni dopo, la MotoGp torna in Brasile e a distanza di 37 anni all’Autodromo Internazionale de Goiània. L’ultima volta a salire sul gradino più alto del podio in terra verdeoro fu Makoto Tamada nel 2004, ma al circuito Nelson Piquet (Rio de Janeiro). Quest’anno Termas de Rio Hondo (Argentina) lascia spazio sul calendario ai rivali sportivi di sempre e sarà interessante vedere chi sarà in grado di adattarsi velocemente dal passaggio di ritmo del tango all’intensità della samba.

Marco Bezzecchi di ritmo ne ha, e lo ha dimostrato nella prima uscita a Buriram: peccato per quella distrazione nella Sprint che non gli consente di arrivare in Brasile a bottino pieno. A sole sette lunghezze dal romagnolo guarda tutti dall’alto Pedro Acosta, determinato a dare il massimo per strappare un contratto in Ducati ufficiale. In Thailandia Marc Marquez non ha raccolto nessuno dei tre obiettivi prefissati, ritrovandosi con la gomma posteriore a terra a tre giri dal termine nella gara domenicale. Sulla firma del contratto lo spagnolo chiede di aspettare, anche se nel 2027 sarà difficile vederlo vestire di un altro colore.

Il cannibale di Cervera intende iniziare ufficialmente la propria stagione nella terra delle grandissime leggende sportive puntando alla risalita verso la conquista del decimo titolo mondiale. Bezzecchi e Acosta cercheranno di complicargli i giochi fino al termine della stagione, quest’anno prolungata al 29 novembre per la guerra in Medio Oriente. Infatti l’appuntamento in Qatar, in programma il prossimo 12 aprile, è stato posticipato all’8 novembre, con Portimao e Valencia slittati di una settimana. Anche Pecco Bagnaia a Goiània proverà ad accendere la sua stagione dopo la prova opaca di Buriram, altamente al di sotto delle aspettative ripensando al buon ritmo imposto durante le sessioni invernali. Stessa sorte anche per il vicecampione del mondo Alex Marquez, caduto in Thailandia a cinque giri dal termine. Chi raggiunge il Brasile con il morale sollevato è di certo Jorge Martin, quarto a Buriram e reduce dalla sua migliore prestazione da quando è arrivato in Aprilia. L’altro romagnolo Enea Bastianini cercherà di riscattare la dodicesima posizione ottenuta nella prima uscita stagionale, anche se le difficoltà dello scorso anno non sembrano ancora essere superate.

Se Di Giannantonio e Morbidelli in VR46 hanno confermato in Thailandia il buon ritmo del 2025, non si può dire lo stesso per le due Yamaha, ancora in alto mare dopo il quattordicesimo e quindicesimo posto di Quartararo e Rins. Meglio invece il passo Honda, con Luca Marini decimo a Buriram. Per i debuttanti Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira il Brasile sarà l’occasione per macinare altri chilometri in MotoGp.