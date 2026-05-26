MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp d’Italia in tv e in streaming

L’Italia è pronta ad accogliere il Motomondiale nel primo dei due appuntamenti in programma e come ogni anno lo farà in grande stile.

Dopo l’inferno vissuto a Montmelò tra rovinose cadute, ripartenze, e penalizzazioni, il Mugello vuole riportare il Paradiso a piloti e appassionati lasciando nel “canto” precedente i momenti di apprensione. È il romagnolo Marco Bezzecchi a prendere le vesti di Virgilio guidando i colleghi verso il “catino” italiano, l’unico tra i big ad uscirne illeso dal weekend di Barcellona. La quarta posizione finale, a seguito della penalizzazione a Mir e della carambola in casa Aprilia tra Fernandez e Martin, ha permesso al riminese di allungare in classifica (+15 sul compagno di squadra) e di vivere con minor pressione l’appuntamento italiano. “Martinator” farà di tutto per recuperare i punti persi a Barcellona imponendo il proprio ritmo fin dalle prime sessioni.

Al Gran premio tra i colli danteschi non prenderanno parte Alex Marquez e Johann Zarco, protagonisti dei due terribili incidenti in Catalogna. Lo spagnolo salterà anche il Gp d’Ungheria, con la speranza di tornare in sella a Brno, mentre per il francese si dilatano i tempi di guarigione, con l’intervento al ginocchio posticipato nelle prossime settimane.

Giovedì i medici valuteranno se Marc Marquez potrà partecipare da protagonista al weekend italiano o se sarà costretto a guardare ancora una volta i propri colleghi duellare.

L’aria di casa, e il terzo posto ottenuto nell’ultimo appuntamento a seguito della penalizzazione a Mir, sono fattori che potrebbero riaccendere Pecco Bagnaia. Il pilota torinese punta a tornare sul podio al Mugello dopo le vittorie delle stagioni 2022, 2023 e 2024.

Periodo d’oro per Fabio Di Giannantonio in VR 46, che dopo lo spavento per la caduta causata dai detriti della moto di Alex Marquez, ha ottenuto in Spagna la sua seconda vittoria in massima serie. Il pilota romano potrà approfittare dei consigli del “Dottore” per tornare a vivere un altro grande weekend ed accorciare in classifica sui piloti Aprilia.

Se la moto non l’abbandona, o spinto fuori pista, Pedro Acosta si confermerà un avversario scomodo. Il classe 2004 cercherà di mostrare il proprio talento anche ai tifosi italiani, costretto a fare punti importanti per non perdere il treno dei fuggitivi. Al Mugello il riminese Enea Bastianini vuole tornare a raccogliere punti dopo gli ottimi risultati ottenuti ad Austin, Jerez e Le Mans, lasciandosi alle spalle il difficile Gp catalano.

Con il morale sollevato arrivano all’appuntamento italiano Fabio Quartararo e Luca Marini, rispettivamente quinto e sesto nel caotico clima di Barcellona.

Per gli appassionati delle due ruote, il Mugello sarà teatro anche del campionato Harley-Davidson Bagger.