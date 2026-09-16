MotoGp, Sky, NowTv e Tv8: dove vedere il Gp d’Austria in tv e in streaming

Non c’è tempo per rifiatare, il Motomondiale torna in pista questo fine settimana al Red Bull Ring in Austria per concludere la serie di tappe europee. Si tornerà nel vecchio continent nella seconda metà di novembre per vivere gli ultimi due appuntamenti a Portimao e Valencia. Prima dell’esperienza nel Sol Levante, i 22 campioni della classe regina si daranno battaglia sui colli austriaci, con la lotta al titolo mondiale ridotta ad una questione a quattro.

Misano rimane un ricordo amaro per Marco Bezzecchi, da cancellare alla svelta per non compromettere il resto della stagione. Il calendario ha girato dalla sua parte mettendolo nelle condizioni di concentrarsi subito in nuove sfide, senza lasciar metabolizzare la caduta al primo giro. Il romagnolo ora accusa un ritardo di 33 punti dai due leader di classifica e sarà costretto fare punti pesanti per non staccarsi dai fuggitivi. Marc Marquez, con la doppietta in Riviera, ribalta una stagione iniziata in salita, trovandosi in testa alla classifica a pari merito con Jorge Martin. Il “rocket-rosso” ambisce in Austria al doppio successo consecutivo per allungare sui pretendenti al titolo, fermarlo non sarà semplice dopo l’iniezione di energia ottenuta negli ultimi appuntamenti. Martin sul saliscendi austriaco proverà a mantenere quanto di buono costruito finora, anche se i problemi fisici non lo mettono nella condizione di brillare. Insieme al Bez cercherà di arginare il talento di Cervera per ripartire da zero nelle uscite orientali.

Nella gara di casa per Ktm, Pedro Acosta non intende deludere trovando un circuito favorevole alle sue qualità. Nella passata stagione il classe 2004 chiuse quarto a un soffio dal podio, mentre quest’anno ha già messo nel mirino uno dei tre gradini.

In Austria i riflettori saranno puntati anche su Alex Marquez, secondo a Misano, e Fabio Di Giannantonio che vuole riscattarsi dalla domenica romagnola.

Trackhouse risente dell’assenza di Ai Ogura, che dovrebbe tornare in pista questo fine settimana a seguito dell’ok dei medici, mentre Raul Fernandez sembra essersi leggermente spento dopo l’entusiasmante ripresa a Silverstone.

Chi non ha deluso nella gara di casa sono stati il riminese Enea Bastianini, ottavo al traguardo, e Luca Marini: entrambi arrivano in Austria con la consapevolezza di poter centrare altri piazzamenti importanti. Con il morale a terra si presenta Pecco Bagnaia, reduce dal terzo zero di fila. Il pilota torinese non sente tra le mani la sua Desmosedici, ma continua a lavorare per portare qualche soddisfazione ai propri tifosi.

Il Red Bull Ring sarà un test importante anche per Honda e Yamaha, se in Romagna Quartararo sembra aver ritrovato un po’ di serenità, Rins e Mir dovranno riscattare lo zero incassato.

In Austria torna in pista anche il mondiale Harley-Davidson Bagger.