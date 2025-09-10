MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gran Premio di Misano in tv e in streaming

Il Motomondiale cala l’ancora sulla costa romagnola, approdando nel fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Un saluto all’estate, che la Romagna celebra tradizionalmente con l’energia dei motori, accendendo l’entusiasmo dei tanti appassionati pronti a raggiungere la Riviera. Con la vittoria del fratello Alex nell’ ultimo appuntamento in Catalunya, Marc Marquez dovrà rinviare il primo match point a Motegi, formalizzando il nono titolo mondiale fuori dalla casa del “Dottore”. Sul prato e le tribune non mancheranno magliette e cappellini gialli a ricordare Valentino Rossi, con i fan del VR46 pronti a sostenere Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Due piloti in grande forma e che sono cresciuti sul circuito di Misano, sono i romagnoli Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Il supporto dalle tribune e l’aria di casa potrebbero spingere i due riminesi a risultati sopra le aspettative, fermando il dominio del pilota di Cervera. Dal canto suo però Marquez vanta cinque vittorie sul circuito romagnolo, cercando di incrementare vantaggio per chiudere i conti il prima possibile.

Nella “Terra del Sorriso”, spera di ritrovarlo stampato sul volto anche un altro veterano di questa pista, Pecco Bagnaia. Dopo il settimo posto ottenuto in Catalunya a seguito di un complicatissimo weekend, Misano potrebbe portare una scossa, riaccendendo l’entusiasmo del pilota torinese. Jorge Martin, secondo alle spalle di Marquez nella passata stagione a Misano e vincitore nel 2023, sembra essere tornato “Martinator”, proto a conquistare un gradino del podio dopo l’infortunio. Ad inserirsi alla lotta per un posto in top-ten, ci saranno anche i due piloti KTM, Vinales e Pedro Acosta, oltre ad un determinato Fabio Quartararo. Luca Marini, sulla Honda, proverà a mettere in campo a Misano i consigli del fratello maggiore e proseguire nel suo progetto di crescita con la casa giapponese.

Torna a Misano anche il campionato MotoE, al suo atto decisivo.