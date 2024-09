MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gran Premio dell’Emilia-Romagna in tv

La pioggia e il maltempo non permettono al Motomondiale di salpare dal porto di Rimini, costringendo i ventidue campioni della classe regina a lasciare i remi in barca e a ripercorrere nel prossimo weekend di gara quel circuito a forma di ancora che li lega strettamente al territorio romagnolo. La locuzione latina “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum” scorre in questi giorni nella testa di tutti i piloti perchè ripetere gli stessi errori al Gp dell’Emilia-Romagna potrebbe compromettere la propria posizione in classifica e a questo punto della stagione ogni singolo punto raccolto assume un valore differente.

Lo sa bene Jorge Martin, che si è visto più che dimezzare il proprio vantaggio su Pecco Bagnaia dopo una scelta azzardata (ora solamente a -7), rendendo così a suo discapito la lotta al titolo ancora più accesa. Nuvola Rossa, all’inseguimento del pilota Pramac, non si accontenterà di certo di un secondo posto ottenuto durante “Misano 1”, cercando di spingere forte fin dall’inizio per portare a casa il bottino massimo.

Su un’altra “nuvola rossa” viaggia veloce anche il riminese Enea Bastianini, reduce da una serie di ottimi risultati e perfetto alleato contro un “Martinator” con fame di riscatto.

Anche lo spagnolo però può contare sul suo validissimo compagno di squadra, Franco Morbidelli, caduto in curva 1 mentre era saldamente in terza posizione e che cercherà a tutti i costi di replicare il suo fine settimana quasi perfetto, magari con un lieto fine. Marc Marquez si conferma ancora una volta imbattibile a Misano e da pronostico, l’uomo a cui sottrarre il primo gradino del podio, sarà ancora una volta lui, rendendo la sfida al vertice ancora più entusiasmante. A casa sua Marco Bezzecchi vola, spinto dai suoi tantissimi tifosi, e se il motore ancora non lo accompagna a raggiungere i massimi risultati, ci penserà lui stesso con cuore e determinazione a raggiungere le posizioni migliori. Luca Marini torna in sella alla sua Honda dopo aver saltato febbricitante il primo round; lo stesso vale per il compagno di squadra Joan Mir, assente l’8 settembre per problemi fisici.

L’aria romagnola solleva l’umore al “diablo” Fabio Quartararo, settimo al traguardo, tornato a competere per un posto in top ten con piloti del suo calibro e con una Yamaha più maneggevole.

Alti e bassi in questa parte di stagione per Aprilia, come per lo stesso Pedro Acosta, dove nel fine settimana del Gp dell’Emilia-Romagna, tenteranno di risalire nelle posizioni che contano. Non da sottovalutare anche le due Ktm, Brad Binder quarto lo scorso weekend e Jack Miller ottavo.

Anticipate di un’ora tutte le gare della domenica, per evitare la concomitanza con il Gp di Singapore della F1.

