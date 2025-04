Esordio stagionale del Motomondiale sul continente europeo dove nel fine settimana farà tappa nella “casa” dell’indimenticabile campione motociclistico Angiel Nieto, il circuito di Jerez de La Frontera. Sarà la grande classica spagnola ad inaugurare i dodici appuntamenti europei consecutivi prima di dirigersi verso il Sol Levante. Nella terra della corrida il Motomondiale dovrà fare a meno del proprio “toro” di punta Jorge Martin, infortunatosi nuovamente dopo il violento contatto con Di Giannantonio al rientro in Qatar (al suo posto riecco il cesenate Lorenzo Savadori). Lo scettro in casa Aprilia passerà ancora una volta nelle mani di Marco Bezzecchi, non ancora al meglio in termini di risultati, ma fiducioso di ritrovare presto un gradino del podio. A fare gli onori di casa ci penseranno i fratelli Marquez dopo un avvio di stagione sopra le aspettative, con Alex chiamato a riscattare il sesto posto ottenuto nell’ultima gara.

Marc non fa calcoli e continua a concentrarsi nel suo obiettivo, vincere, ritrovando un circuito che lo ha visto protagonista nelle stagioni 2018 e 2019.

Pecco Bagnaia a Jerez potrebbe essere la sua più grande insidia, dove in gara lunga vince da tre anni consecutivi, con la testa del campionato a sole 26 lunghezze e una voglia di rivalsa smisurata. In caso di mancata fuga fin dai primi giri si prospetta battaglia tra i due compagni della Rossa ufficiale.

Battaglia in cui potrebbero inserirsi anche Franco Morbidelli, sempre più solido e continuativo in sella alla Pertamina VR46, Pedro Acosta, non ancora a podio in questa stagione, e Brad Binder. Enea Bastianini si dice fiducioso dopo le belle rimonte delle ultime gare, chiamato a migliorare il giro secco in qualifica per una casella più avanzata in griglia. Yamaha e Honda sembrano aver superato il periodo buio dopo due anni disastrosi, vedendo in Jerez l’occasione, almeno nella Sprint, di tornare a competere per una medaglia.