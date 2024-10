Il terzultimo appuntamento in programma sarà un assaggio dell’inizio della prossima stagione, chiaramente con stati emotivi ben differenti. In questo fine settima a Buriram (Thailandia) i due pretendenti al titolo si giocheranno una buona fetta del mondiale: sbagliare calcoli e strategie rischierebbe di compromettere il proprio cammino. Il controllo della pressione sarà una di quelle componenti importanti da tenere in considerazione, specie adesso che la posta in palio è altissima. Jorge Martin raggiunge la Thailandia consapevole del proprio potenziale, ma con un bottino che non lo rassicura; ripetere la doppietta del 2023 rimane l’obiettivo prioritario per affrontare le ultime due gare con miglior margine. Pecco Bagnaia non può fare calcoli se vuole raggiungere la Malesia con un distacco in classifica inferiore (ora a -20), dovendo imporre ritmo fin dalle prime battute. Sarà un testa a testa anche per il terzo piazzamento generale, momentaneamente occupato da un instancabile Marc Marquez, reduce da una rimonta e una vittoria straordinaria a Phillip Island, mettendo Enea Bastianini a quattordici lunghezze. Il romagnolo cercherà di onorare al meglio le ultime tre gare in sella alla Ducati ufficiale, con continuità di risultati e buone prestazioni, puntando a quel terzo posto nella generale che incoronerebbe la sua stagione.

Ultima fine settimana di gare per Fabio Di Giannantonio, reduce da un ottimo quarto posto a Phillip Island, costretto a saltare gli ultimi due appuntamenti per un operazione alla spalla. Il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, cercherà di ritrovare il sorriso dopo lo spaventoso contatto con Vinales durante la Sprint, episodio che ha condizionato il suo weekend di gara.

A Buriram attenzione alle Aprilia, con voglia di rivalsa dopo weekend difficili, e alle KTM di Binder e Miller, in leggera difficoltà in questa seconda parte di stagione.

Notte fonda ancora per le Honda, Mir non sembra riuscire a gestire la propria moto, mentre sono in crescita le Yamaha, in particolare con il condottiero Fabio Quartararo.