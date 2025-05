Il motomondiale attraversa la Manica e approda nel regno di Re Carlo III, dove nel prossimo fine settimana i 22 campioni della classe regina saranno chiamati a vivere le emozioni del tracciato di Silverstone. Il Gp di Gran Bretagna, in vigore dal 1977, richiama l’attenzione dei tanti appassionati per la sua “leggerezza” in percorrenza e per le sue tradizioni storiche mai perdute: la Sprint del sabato si correrà alle 17, all’ora del the

Il semaforo rosso domenica si spegnerà regolarmente alle 14, in conformità con gli orari delle altre tappe europee, ma a quel punto non ci sarà più spazio per i sentimenti perchè in pista sarà solo battaglia vera. Ogni anno Silverstone rimescola le carte in tavola, per trovare lo stesso vincitore in due annate consecutive bisogna tornare alle stagioni 2012-2013 con Jorge Lorenzo in Yamaha, e chissà se anche quest’anno il circuito inglese proseguirà nel suo gioco imprevedibile.

Marc Marquez proverà a sottrarre la “corona” a Carlo III per proseguire nella costruzione del suo impero verso il nono titolo mondiale, ma a contendersi il più alto gradino del podio ci saranno anche suo fratello Alex e un ritrovato Fabio Quartararo. Il francese trionfò qui a Silverstone nel 2021 in sella alla Yamaha e provarsi a ripetere, dopo un inizio di stagione davvero esaltante, non è un sogno poi così lontano.

“God save Pecco” intonano all’interno del box Ducati, con il pilota torinese in evidente difficoltà su feeling e ritmo, da ritrovare al più presto per poter competere con il compagno di squadra. Riscattarsi a seguito del doppio zero di Le Mans rimane d’obbligo.

La visita in Romagna di Carlo e Camilla il 10 aprile scorso potrebbe essere stato di buon auspicio per Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, entrambi ancora a secco di medaglie e con prestazioni altalenanti, fiduciosi di ritrovare nell’ex aeroporto militare la propria pista di lancio.

Ancora assente per infortunio il campione in carica Jorge Martin, tornato sotto i riflettori fuori pista per una faida con Aprilia. A sostituirlo ci penserà il cesenate Lorenzo Savadori, reduce dall’ottimo nono posto ottenuto in Francia. Morbidelli e Di Giannantonio proseguiranno il loro buon rendimento nella “casa reale”, mentre Vinales e Pedro Acosta si uniranno allo scontro per un gradino del podio. “Nell’impero napoleonico” sembra essere tornata in cattedra anche Honda, con Zarco e Marini pronti a giocarsi un posto in top-ten. Aleix Espargarò tornerà in sella sul tracciato inglese dove vinse nel 2023 con Aprilia, questa volta però in qualità di wildcard Honda.