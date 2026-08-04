MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Silverstone in tv e in streaming

Freni fumanti, pneumatici caldi, allo spegnimento del semaforo rosso si riprende la scena il Motomondiale. Nel prossimo fine settimana la classe regina torna ad infiammare l’entusiasmo di numerosi appassionati che dopo un mese di stop posso tornare ad incitare i propri idoli. Si riparte da “zero” sul circuito di Silverstone, con 8 piloti impacchettati in 65 punti e un mondiale ancora tutto da scrivere. Jorge Martin riprende il cammino da leader della classifica, anche se il campanello d’allarme suona per il ritorno deciso di Marc Marquez.

In quattro Gran Premi il pilota di Cervera ha fatto la voce grossa portandosi a sole diciotto lunghezze da “Martinator”, messo nel mirino a seguito di risultati altalenanti. La pausa estiva è sicuramente arrivata nel momento giusto per entrambi i piloti ufficiali Aprilia, con Martin che necessitava di un pieno di energie e Marco Bezzecchi libero di recuperare dall’intervento alla clavicola (ma dovrà ovviamente essere dichiarato “fit” dai medici). La casa di Noale dovrà dimenticare alla svelta gli ultimi quattro Gp e ripartire in Gran Bretagna con quanto fatto di buono nella prima parte di stagione. Silverstone arriva nel momento più delicato per il “Bez”, attualmente quarto in classifica e non in forma smagliante, ma il circuito inglese potrebbe tornare nuovamente rampa di lancio per il viserbese, dove nel 2025 ebbe inizio la sua ascesa.

Sorride invece il team Trackhouse, a vedere Ogura così in alto ormai ci hanno preso gusto. Il talento giapponese cercherà il podio anche oltremanica per staccare in classifica generale gli inseguitori: se il mondiale sembra un sogno troppo grande, chiudere la stagione tra i primi tre può diventare un buon compromesso. Continuano ad oscillare i risultati di Pedro Acosta, che in sella alla Ktm non riesce ad esprimere il massimo del potenziale; Ducati gli ha dato fiducia nella prossima stagione anche se il classe 2004 è ancora in cerca della prima vittoria in gara lunga. Con grande entusiasmo sbarca a Silverstone Pecco Bagnaia, dopo una pausa estiva passata tra famiglia e allenamenti. L’obiettivo posto dal pilota torinese è quello di chiudere al meglio l’esperienza in Ducati, ma per farlo dovrà incominciare a raccogliere punti pesanti già sul circuito inglese.

A Silverstone Fabio Di Giannantonio proverà a riportare il VR46 sul podio dopo essere caduto al Sachsenring nella gara domenicale, mentre Enea Bastianini punterà ad un piazzamento tra i primi dieci. Il romagnolo ritrova sulla carta una pista favorevole, dove nel 2024 salì sul primo gradino del podio.

Durante la pausa Honda e Yamaha hanno continuato a lavorare per provare a cucire quel gap dagli altri marchi. Le due case giapponesi si augurano che i discreti risultati ottenuti in Germania possano indicare la giusta direzione per figurare anche a Silverstone. In Gran Bretagna torna in pista anche il mondiale Harley-Davidson Bagger.