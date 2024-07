Motogp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Silverstone in tv

Terminano le vacanze estive per i 22 campioni della classe regina, pronti ad affrontare nel primo fine settimana di agosto gli ampi tornanti inglesi di Silverstone, Gran Bretagna. Settimane di pausa intense per gli organizzatori che hanno dovuto apportare una modifica importante al calendario a stagione in corso: il 20-22 settembre si raddoppia a Misano per il GP dell’Emilia-Romagna dopo il ritiro del Kazakistan per le gravi inondazioni avvenute lo scorso mese.

In terra “imperiale” arriva nel suo periodo “Golden Age” un Pecco Bagnaia piuttosto sereno: testa della classifica con dieci punti su Martin e novello sposo con Domizia Castagnini, nulla di meglio per affrontare l’inizio di una lunga seconda parte di stagione.

Vacanze trascorse in Spagna insieme agli amici-colleghi Acosta ed Espargarò per il ducatista Pramac Martin, ricaricando le batterie dopo lo zero raccolto al Sachsenring. Una pausa necessaria dal punto di vista mentale e fisico per tutti i piloti, ma che rompe il ritmo cadenzato di un brillante Enea Bastianini, sempre più incisivo nelle posizioni che contano e che vede in Silverstone la possibilità di riconfermarsi un avversario temibile. L’altro romagnolo Marco Bezzecchi, non al meglio in termine di risultati in questa prima parte di stagione, torna da Bali riposato e con la consapevolezza di poter ambire a posizioni migliori, meta estiva condivisa con il proprio compagno di box Fabio Di Giannantonio. Nel weekend inglese attenzione anche ai fratelli Marquez, reduci da un secondo e terzo posto in Germania e alle KTM di Binder e Miller, mine vaganti pronti a ribaltare ogni pronostico. Yamaha e Honda hanno approfittato di questa pausa per rimettersi in sesto, cercando di ridurre al più presto quel gap con Aprilia e Ducati.

Programmazione SKY e NowTV

Venerdì 2 agosto

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-10:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-17:00

Sabato 3 agosto

FP3 Moto3: 9:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

P MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Qualifiche Moto3: 13:50-14:30

Qualifiche Moto2: 14:45-15:25

Sprint MotoGP: 16:00

Domenica 4 agosto

Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

Programmazione TV8

Sabato 3 agosto (diretta)

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Qualifiche Moto3: 13:50-14:30

Qualifiche Moto2: 14:45-15:25

Sprint MotoGP: 16:00

Domenica 4 agosto (differita)

Gara Moto3: 15:15

Gara Moto2: 17:05

Gara MotoGP: 18:15