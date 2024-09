MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Misano in tv e in streaming

Il motomondiale prosegue la propria navigazione europea gettando l’ancora, nel prossimo fine settimana, lungo la costa riminese, per il primo dei due appuntamenti a Misano. Non si può di certo parlare di prove generali in vista del GP dell’Emilia-Romagna, in quanto il distacco tra i primi due è aumentato notevolmente dopo Aragon (conduce Martin a +23 su Bagnaia). Nuvola Rossa ritrova un circuito “amico” e la concentrazione giusta per potersi rimettere a guidare il gruppo, anche se il suo destino in pista non dipende esclusivamente da se stesso. Martin arriva a Misano con meno pressione sulle spalle e con la consapevolezza di poter replicare l’ottimo weekend dell’anno scorso (doppietta in solitaria) incrementando il proprio bottino.

A fare gli onori di casa saranno Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e il “quasi romagnolo” Luca Marini: il primo, sulle ali dell’entusiasmo, potrebbe togliersi la soddisfazione di togliere il primo gradino del podio ai principali contendenti al titolo, mentre il secondo, correndo nella pista dove è cresciuto, ritroverà quell’entusiasmo delle ultime due gare. Marini confiderà nei consigli del fratello maggiore per riportare la propria Honda almeno in top ten. Attenzione però a Marc Marquez, vincitore a Misano per ben quattro volte e con l’entusiasmo alle stelle dopo il Gp di Aragon. Di Giannantonio, Morbidelli (vincitore nel 2020), Binder e Acosta si inseriranno nella bagarre per un posto tra i primi dieci e rendere ancora più avvincente il primo fine settimana romagnolo. Torna in pista anche il Campionato MotoE per l’atto decisivo.

