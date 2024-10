Cinque chilometri e mezzo di pura adrenalina e quindici curve da affrontare con il fiato sospeso, il motomondiale nel penultimo fine settimana della stagione fa tappa al circuito di Sepang, Malesia.

A quattro gare dalla fine (considerando anche le Sprint) i giochi rimangono apertissimi tra i due contendenti al titolo, con lo spagnolo Jorge Martin a condurre con 17 punti su Pecco Bagnaia. Gare Sprint fino a qui determinanti , perchè se in gara lunga sembra non esserci storia con le nove vittorie collezionate da Pecco contro le tre di Martin , la classifica generale dice il contrario. “Nuvola Rossa” lascia la Thailandia con appena tre punti conquistati sullo spagnolo, ma con un morale alle stelle pronto a trasformarsi in energia positiva per la lotta al mondiale.

Martinator potrebbe laurearsi campione del mondo già questo fine settimana in caso di weekend nero per il rivale, anche se la strategia di Pecco sarà quella di imporre il proprio ritmo fin dai primi giri e staccare il pilota Pramac come a Buriram. La Malesia rievoca dolci ricordi in casa Ducati, con la vittoria di Enea Bastianini lo scorso anno e che proverà a ripetersi anche per questo appuntamento, dopo il deludente weekend thailandese. Finale di stagione in positivo anche per Marco Bezzecchi che ritrova a Sepang un circuito favorevole per le proprie caratteristiche, mentre dovrà disertare il proprio compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, alle prese con un intervento alla spalla. Al suo posto ci sarà Andrea Iannone, già al lavoro per il rientro in MotoGp e che sostituirà il pilota romano anche per l’ultima tappa a Valencia. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la caduta nella scorsa gara e cercherà di allungare su Enea Bastianini, anche se per il romagnolo quella terza posizione in classifica rimane un chiodo fisso. Perdro Acosta sembra aver ritrvato ritmo per stare con i più grandi dopo una seconda parte di stagione abbastanza altalenante, mentre le Aprilia di Vinales ed Espargarò cercheranno a Sepang di tornare al centro dei riflettori.

Quartararo confida nel sesto posto dell’anno scorso e spera di ripetersi anche quest’anno per concludere con un mezzo sorriso un’altra difficilissima stagione.