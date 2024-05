MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Le Mans in tv

Il Motomondiale risale la penisola spagnola, attraversa i Pirenei, e approda in terra napoleonica, a Le Mans. Il “Diablo” Fabio Quartararo si prepara all’appuntamento casalingo, confidando nel tifo a favore e in una Yamaha ritrovata dopo un lungo periodo di buio, anche se i problemi non sembrano del tutto risolti. L’aria di casa potrebbe portar bene anche ad un opaco Johann Zarco, dopo un inizio di stagione fuori dai riflettori. Voglia di rivincita per l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, tornato in modalità lottatore pre-infortuni, e con la voglia di portare sul gradino più alto del podio una Ducati Gresini ormai compatibilissima con il suo stile di guida.

Chi arriva in Francia con il morale sollevato è di certo Pecco Bagnaia, che non potrà permettersi di vivere un altro sabato nero in ottica punti classifica. Martin sarà costretto a riscattarsi dopo la caduta nella domenica di Jerez, mentre Enea Bastianini cercherà ancora una volta di accorciare il gap (21 punti) dal “Re della Sprint”. Marco Bezzecchi a Jerez ritrova il sorriso e il terzo gradino del podio, pronto a dare continuità ad una stagione iniziata in “seconda”. Periodo altalenante anche per le due Aprilia, dove dalla Francia si attendono di portare a casa buoni risultati, mentre il debuttante Pedro Acosta cercherà di immergersi nella mischia per entrare a pieno titolo nella lotta tra i grandi. Nel fine settimana francese torna in pista anche la MotoE.

Diretta Sky e Now Tv

Venerdi 10 maggio

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 11 maggio

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 12 maggio

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Sabato 10 maggio (diretta)

Domenica 12 maggio (diretta)

