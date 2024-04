MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Jerez in tv

Dall’asfalto del Texas, un’ombra nera si riduce fino a diventare un piccolo puntino in movimento; “Batman” pone il Motomomdiale sotto la propria ala dirigendosi nuovamente verso l’Europa, destinazione Jerez. Nella terra di casa, Maverick Viñales arriva con la consapevolezza di poter tornare ad esultare con maschera e mantello davanti al proprio pubblico, dopo uno strepitoso week-end in Texas (vincitore della Sprint e della gara), in sella a quella che in America pareva una “navicella spaziale”. Aria di Spagna e tanta voglia di riscatto per Marc Marquez, reduce da due cadute consecutive e affamato di punti in ottica mondiale. All’esordio in Moto Gp nella propria nazione, Pedro Acosta cercherà di non deludere le aspettative dei propri tifosi, inserendosi ormai d’abitudine nella lotta tra i primi. Pecco Bagnaia, per non perdere altro terreno dai primi in classifica, sarà costretto a fare punti importanti e tornare a sorridre dopo due tappe infelici, che lo hanno coinvolto in una caduta e in un misero quinto posto. Enea Bastianini prosegue il suo periodo di forma in sella alla Ducati ufficiale, tenendo marcato a stretto un Jorge Martin pronto a fuggire ( +30 da Pecco in classifica). Un inizio di stagione difficile per Marco Bezzecchi, dove da Jerez si attendono piazzamenti migliori sin qui ottenuti, mentre prosegue il periodo negativo di Honda e Yamaha, ancora troppo lontane per la lotta al podio.

Diretta Sky e Now Tv

Venerdì 26 Aprile

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 27 aprile

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 28 aprile

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Programmazione TV8

Sabato 27 aprile (diretta)

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 28 aprile (differita)

Gara Moto3: 14

Gara Moto2: 15:15

Gara MotoGp: 17