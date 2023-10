MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Indonesia in tv

Sulle melodie di Anggun Cipta Sasmi, il motomondiale nel fine settimana fa tappa in Indonesia al Mandalika International Street Circuit. Una prova di testa e di forza per Pecco Bagnaia, che dovrà fare i conti con il periodo d'oro di un super Martin, riducendo nell'ultima gara il suo distacco dal piemontese a sole tre lunghezze. Anggun Cipta significa proprio “grazia nata da un sogno”, e il torero in sella alla sua Pramac, non ha proprio intenzione di smettere ora di sognare il titolo mondiale, vivendo un vero momento di grazia. A fare da terzo incomodo ci penseranno le KTM di Miller e Binder, costanti per tutta la stagione, cercando di riportare le proprio moto tra le primissime posizioni e rendere più complicato il lavoro ai primi due della classifica. Un ritrovato Marc Marquez proverà invece a concludere al meglio il proprio matrimonio con Honda, e dopo un buon terzo posto in Giappone, Mandalika è l'occasione giusta per proseguire la strada ritrovata.

Programmazione SKY e NowTV

Venerdì 13 ottobre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

FP2 Moto3: 7:15-7:50

FP2 Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 14 ottobre

FP3 Moto3: 2:40-3:10

FP3 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint MotoGP: 9:00

Domenica 15 ottobre

Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

Programmazione TV8

Sabato 14 ottobre (Diretta)

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint Race MotoGP: 9:00

Domenica 15 ottobre (Differita)

Gara Moto3: 11:15

Gara Moto2: 12:30

Gara MotoGP: 14