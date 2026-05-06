MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Francia in tv e in streaming

Il Motomondiale oltrepassa i Pirenei e si dirige verso Le Mans dove il prossimo fine settimana si terrà il quinto appuntamento stagionale. Al Circuit Bugatti, intitolato all’imprenditore italiano naturalizzato francese, i due piloti Aprilia si contenderanno la corona di imperatore di Francia su un tracciato che conoscono bene entrambi. Il romagnolo Marco Bezzecchi, leader del mondiale e a più 11 sul compagno di squadra, Jorge Martin, vinse nel 2023 in sella alla Ducati del VR 46, mentre l’anno seguente a trionfare fu Martin in sella alla Ducati Pramac. Quest’anno la moto è la medesima e vedremo chi saprà interpretare al meglio il circuito di Le Mans. In Francia i condottieri Aprilia proveranno ad allungare in classifica generale approfittando del momento poco felice in casa Ducati ufficiale.

Al Bugatti, noto per condividere alcuni tratti con il Circuit de la Sarthe che ospita la 24 Ore di Le Mans, Marc Marquez cercherà di dare avvio alla propria risalita in classifica.

Lo spagnolo accusa un ritardo di 44 punti dal leader Bezzecchi e quest’anno in gara lunga non è ancora salito sul podio. Marc dovrà voltare pagina velocemente e lasciarsi alle spalle l’errore di Jerez per evitare che quelli davanti prendano il largo. A Jerez, Alex Marquez è riuscito a contrastare la “superpotenza” di Noale e ci riproverà in questo weekend, anche se i pretendenti alla vittoria non gli renderanno vita facile.

Pecco Bagnaia in Francia spera di ritrovare il sorriso dopo un’altra domenica da dimenticare per un problema tecnico alla sua Desmosedici. Il pilota torinese si augura di poter competere per un gradino del podio, anche se attualmente i principali colleghi sembrano averne maggiormente. Prosegue il suo momento d’oro Fabio Di Giannantonio in VR 46, terzo in Spagna e pronto ad imporsi anche a Le Mans. Le ottime prestazioni lo hanno portato a scavalcare in classifica generale Pedro Acosta, con lo spagnolo che ha chiuso decimo a Jerez.

Il romagnolo Enea Bastianini sembra aver trovato la giusta via da percorrere in casa Ktm Tech 3, ottavo nell’ultimo Gran Premio dopo il buon sesto posto di Austin. Le Mans potrebbe essere il giusto weekend per dare continuità ai propri risultati su un circuito in cui vinse nel 2022 in sella la Ducati Gresini. A fare gli onori di casa ci penserà Johann Zarco, vincitore nella passata stagione e reduce da un buon settimo piazzamento a Jerez. Ad eccezione di quest’ultimo, Honda e Yamaha continuano a faticare sul passo delle concorrenti, con Mir e Marini non brillantissimi in Spagna e con Fabio Quartararo che non vuole deludere davanti i propri tifosi.