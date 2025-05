Il Motomondiale oltrepassa i Pirenei e in terra napoleonica si dirige verso nord, dove nel prossimo fine settimana farà tappa a Le Mans. Al Circuit Bugatti, noto per condividere alcuni tratti con il Circuit de la Sarthe che ospita la 24 Ore di Le Mans, sarà vera battaglia tra i big di classifica racchiusi in soli venti punti. Ad assumere le vesti d’imperatore per cercare di imporre nuovamente ritmo davanti a tutti sarà Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ritrova il circuito di casa in un momento di splendore, specie dopo il weekend di Jerez de la Frontera: se si sia trattato dell’inizio di un’ascesa o semplicemente di un fine settima estremamente positivo saranno i prossimi appuntamenti a decretarlo. In Francia il Motomondiale arriva con un nuovo leader di classifica, Alex Marquez, che nell’ultima tappa ha approfittato della caduta del fratello per mettersi in tasca la prima vittoria in classe regina portandosi a +1 su Marc. Il “rocket-rosso” dovrà dimenticare in fretta la caduta di Jerez e il dodicesimo posto al traguardo per tornare ad inseguire la prima vittoria europea in stagione. Il record della pista però lo detiene ancora Pecco Bagnaia in 1’30.450, dove a Le Mans si è dimostrato sempre molto aggressivo e con la vetta della classifica distante solo venti lunghezze.

Ancora assente per infortunio il portabandiera dell’Aprilia Jorge Martin, sostituito dal pilota cesenate Lorenzo Savadori.

Aprilia che si affida a Marco Bezzecchi per tornare nelle posizioni d’onore, con un podio che manca al pilota di Viserba dalla passata stagione. Morbidelli e Di Giannantonio continueranno a spingere per mantenere costante il loro buon rendimento, mentre le Ktm di Vinales ed Enea Bastianini cercheranno di porre fine al monologo Ducati. Miglioramenti e sospiri di sollievo anche in casa Honda, con i suoi piloti di punta costantemente in top ten. In uno dei tracciati simbolo della stagione, a seguito dei 27 giri previsti, chi alla bandiera a scacchi conquisterà la “Bastiglia” di Le Mans? Al Circuit Bugatti farà il proprio debutto stagionale anche il campionato MotoE.