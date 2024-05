MotoGp: Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Catalogna in tv

Il Motomondiale prosegue il suo tour europeo, tornando nuovamente nella penisola iberica dove nel prossimo fine settimana si disputerà il GP di Catalogna. Un super “Martinator” arriva all'appuntamento catalano in stile Lionel Messi (quello ai tempi del Barcellona) con il morale alle stelle dopo aver conquistato Le Mans. Pecco Bagnaia sarà chiamato a non sbagliare più la Sprint del sabato per evitare di lasciare altri preziosi punti sull'asfalto e raccoglierne quanti più possibile per evitare di consentire al suo principale rivale al titolo di fuggire (ora a +30).

I padroni di casa Marquez accoglieranno “i commensali” senza lasciar loro le posizioni migliori, e sotto la spinta del pubblico proseguiranno il loro periodo d'oro in sella alla Ducati Gresini.

In terra catalana cercheranno di dire la loro anche i romagnoli Bastianini e Bezzecchi: il primo tenterà di ridurre il distacco in classifica da Martin (-21 punti), mentre il secondo spera di ritrovare il sorriso dopo essere stato preda delle truppe napoleoniche (caduto in entrambe le gare). Le Aprilia con i due piloti spagnoli tenteranno di inserirsi nelle posizioni che contano, mentre gli alti e bassi delle KTM rimangono un' incognita di gara da tenere in considerazione. Ancora in alto mare Honda e Yamaha, dove sperano di trovare a Barcellona il loro porto sicuro. In pista questo fine settimana anche il campionato MotoE.

Programmazione SKY e NowTv

Venerdì 24 Maggio

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 25 Maggio

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE:12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 26 Maggio

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Programmazione TV8

Sabato 25 Maggio (DIRETTA)

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 26 Maggio (differita)

Gara Moto3: 13

Gara Moto2: 14:15

Gara MotoGP: 16