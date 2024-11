“Barcelona-Such a beautiful horizon”,“Barcelona-Like a jewel in the sun” recitavano Freddy Mercury e Monserrat Caballé nel singolo “Barcelona”, magnificando la città catalana sede dell’ultimo appuntamento stagionale, Montmelò. Un finale anomalo, lontano dal Circuit Ricardo Tormo, per via della terribile alluvione che ha colpito la comunità valenciana nelle scorse settimane, consegnando di fatto le “chiavi” di chiusura alla regione autonoma. Un sogno che Jorge Martin custodisce tra le sue mani dalla passata stagione e che nel prossimo fine settimana potrebbe concretamente diventare realtà, anche se le sorti del proprio destino non dipenderanno esclusivamente da se stesso. Vincendo la Sprint, specialità della casa, si laureerebbe matematicamente campione del mondo, altrimenti sarà costretto ad aspettare il verdetto della gara domenicale.

Pecco Bagnaia proverà a ricucire un distacco di 24 lunghezze, non pochi per un solo appuntamento a disposizione, ma il torinese ci crede, specie dopo essere riuscito ad annullare il primo match point del rivale in Malesia. Replicare lo splendido risultato del 26 maggio scorso potrebbe non bastare e, forse neppure l’undicesima vittoria in stagione, numeri che comunque delineano lo strapotere di Nuvola Rossa in gara lunga. Lotta accesissima anche per la terza posizione in classifica generale tra Enea Bastianini e Marc Marquez: il romagnolo cercherà di chiudere al meglio la propria esperienza in Ducati, mentre lo spagnolo vuole continuare a far emozionare la famiglia Gresini con un podio già ottenuto a Montmelò lo scorso maggio. Michele Pirro tornerà per un weekend in Moto GP e lo farà con il VR46 sostituendo Fabio Di Giannantonio ancora fermo per l’operazione alla spalla. Bezzecchi vuole concludere a Barcellona con il sorriso dopo una stagione non troppo esaltante in termini di risultati, ma con la consapevolezza di aver trovato il ritmo giusto specie in questa seconda parte di stagione. Jack Miller, seppur uscito molto dolorante da Sepang, sarà presente all’ultimo atto, mentre il compagno di squadra Binder proverà ad inserirsi nella lotta tra i migliori.

Giornata di emozioni anche per Aleix Espargarò che saluterà Aprilia e il mondo delle corse (ma mai dire mai quando convivi con certe emozioni). Per Quartararo che il mondiale si concluda forse non sarà un buona notizia, dopo aver trovato ritmo e buoni risultati in questa ultima parte di stagione, mentre per le Honda sarà l’occasione di continuare a migliorarsi e voltare pagina in vista di un nuovo campionato.