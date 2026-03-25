MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Austin in tv e in streaming

“Houston abbiamo un problema, Aprilia vola” si ripetono in casa Ducati e Ktm. E Marco Bezzecchi e Jorge Martin non sembrano voler rallentare. Il prossimo fine settimana si terrà ad Austin il Gp delle Americhe e i ragazzi di Noale, consapevoli di entrare in una delle fortezze Ducati, dovranno fare di tutto per mantenere i vertici della classifica. Servirà quell’aggressività, “trasmessa” dai due leoni in carena, per contrastare il re di Austin Marc Marquez. Tra le mura amiche, dove ha collezionato sette vittorie in MotoGp, proverà a tornare sul podio lasciandosi alle spalle i primi due appuntamenti. Dovrà evitare di farsi prendere dalla foga come nella passata stagione quando davanti in solitaria si ritrovò sdraiato in curva 4. Il “rocket-rosso” accusa un ritardo di 22 punti dal romagnolo Bezzecchi che sul circuito a stelle e strisce punta ad allungare in classifica. Ad Austin ci si aspetta una prova di forza da parte di Pecco Bagnaia, vincitore nel 2025. Il pilota torinese, nono a Buriram e caduto in Brasile, necessita di ritrovare il sorriso in Texas su una pista che potrebbe dare una svolta al suo campionato. Attenzione a Fabio Di Giannantonio in VR46, terzo a Goiània e medaglia di bronzo ad Austin nella passata stagione. Il “Diggia” rimane un’incognita insidiosa con prestazioni “velenose” per i contendenti al titolo. Pedro Acosta, solo settimo in Brasile, perde la testa della classifica e incassa 14 punti da Marco Bezzecchi finendo terzo alle spalle di Jorge Martin. Lo spagnolo proverà a rifarsi negli Stati Uniti per sorprendere la casa di Borgo Panigale.

L’altro romagnolo Enea Bastianini prosegue il suo difficile rapporto con Ktm, solo quindicesimo a Goiània, ma fiducioso di ritrovare quel feeling ad Austin che anno scorso gli consentì di strappare la settima posizione.

Un inizio di stagione opaco per Alex Marquez, caduto in Thailandia e sesto nell’ultima gara; negli USA cercherà di invertire la rotta per tornare competitivo tra i primi cinque.

In gara lunga Honda e Yamaha continuano a faticare, solo Zarco ha chiuso in top ten in Brasile. Il decimo posto ottenuto da Quartararo ad Austin nel 2025 rimane obiettivo minimo per il pilota francese.