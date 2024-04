MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp di Austin in tv e in streaming

Il Motomondiale salpa da Portimao a bordo di tre caravelle dirigendosi verso il “Nuovo Continente”, dove nel prossimo fine settimana la classe regina farà tappa in uno dei tracciati più ostici della stagione, Austin. La Yamaha si affida ad Alex Rins per tornare a sorridere, visto che nel circuito statunitense ha collezionato due vittorie nelle ultime quattro edizioni e con un Fabio Quartararo in ripresa dopo la buona prestazione in Portogallo. Chi di certo vuole tornare ad esultare sul primo gradino del podio è Pecco Bagnaia, caduto insieme a Marc Marquez a Portimao, ed ora costretto ad inseguire a meno 23 punti dal suo principale rivale. Jorge Martin potrebbe approfittarne di questo piccolo vantaggio su “Nuvola Rossa” e continuare a martellare sul saliscendi texano, con Enea Bastiani e Pedro Acosta pronti a soffiargli le posizioni che contano. Marquez ritrova al momento giusto uno dei suoi assi nella manica, per riscattarsi dal weekend portoghese, mentre Brad Binder e Marco Bezzecchi cercheranno di inserirsi nella lotta tra i migliori. Aleix Espargaro e Maverick Viñales proseguono il loro periodo altalenante, sperando che l'aria americana possa riportare buoni risultati in casa Aprilia. Chi sarà il primo “dall'albero maestro” ad esclamare nella nostra domenica sera “America!”?

Diretta Tv Sky e NowTV

Venerdì 12 aprile

16:00-16:35 Moto3 Prove Libere

16:50-17:30 Moto2 Prove Libere

17:45-18:30 MotoGP Prove Libere 1

20:15-20:50 Moto3 Prove 1

21:05-21:45 Moto2 Prove 1

22:00-23:00 MotoGP Prove

Sabato 13 aprile

15:40-16:10 Moto3 Prove 2

16:25-16:55 Moto2 Prove 2

17:10-17:40 MotoGP Prove Libere 2

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 14 aprile

18:00 Moto3 Gara

19:15 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

Programmazione TV8

Sabato 13 aprile (diretta)

Domenica 14 aprile (diretta)

