Il Motomondiale risale il continente americano approdando in uno degli stati più dinamici del panorama economico ed aerospaziale, Texas. Il terzo appuntamento della stagione si terrà ad Austin, una delle tappe regine del campionato. Un saliscendi continuo molto gradito al “rocket-rosso” Marc Marquez dove al Gp delle Americhe ha collezionato in carriera sette vittorie e sette pole-position. Lo spagnolo trova il “circuito di casa” in un momento di strapotere, raggiungendo gli Stati Uniti con il bottino pieno (74 punti). In eredità sembra aver lasciato a suo fratello Alex una Ducati Gresini in splendida forma, accompagnandolo nelle prime due gare sul secondo gradino del podio.

Chi deve ritrovare ritmo è sicuramente Pecco Bagnaia con la stessa Ducati del compagno di squadra, ma ancora lontano da quei risultati, si ritrova già a 31 lunghezze dalla testa del campionato. I romagnoli Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini cercheranno di riscattarsi dopo la caduta in Argentina per il primo e uno sfortunato 17° posto per il pilota della Ktm Tech3. Ancora assente in sella all’Aprilia Jorge Martin, alle prese con il recupero dall’infortunio, fiducioso di tornare in sella per l’appuntamento in Qatar dell’11-13 aprile. Lo spagnolo verrà sostituito dal pilota cesenate Lorenzo Savadori.

Un inizio di campionato splendido per Franco Morbidelli del VR46, attualmente quarto in classifica mondiale, pronto a rimettersi in scena anche sulle colline americane. Brad Binder e Pedro Acosta cercheranno di inserirsi nella lotta tra i primi dieci, mentre Fabio Di Giannantonio vorrà confermare il buon passo gara tenuto in Argentina. In questa prima parte di stagione sembra essere rinata la Honda Castrol con Mir, Zarco e Marini tutti in top ten nell’utima gara, mentre ancora in affanno pare essere la Yamaha di Quartararo e Rins. Ad Austin tornerà in Moto Gp Augusto Fernandez pronto a sostituire l’infortunato Miguel Oliveira.