MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp del Qatar in tv e in streaming

Il Motomondiale si presta a vivere in Qatar l’unico fine settimana notturno della stagione, con i riflettori ad illuminare a giorno il Lusail International Circuit. I ventidue piloti della classe regina sono pronti ad affrontare al calar del sole il quarto appuntamento stagionale, con la sabbia proveniente dal deserto a testare la stabilità dei contendenti alla vittoria. Torna sul più alto palcoscenico motociclistico il campione del mondo Jorge Martin in uno dei tracciati più fisici del campionato, ritenendosi vittorioso in caso di passaggio sul traguardo con la bandiera a scacchi. Un ritardo dalla vetta non incolmabile per lo spagnolo dell’Aprilia, a meno 87 punti da Alex Marquez, ma con una condizione fisica da ritrovare e con il discorso mondiale che pare già essere una discussione a tre. Nuvola Rossa c’è, e passa dalla notte al giorno proprio nella “casa” di Marc Marquez in Texas, scivolato per un eccesso di confidenza sul bagnato con la propria Desmosedici. Da inizio campionato si è inserito tra i due litiganti anche l’altro fratello Marquez, Alex, potenziale alleato verso il nono titolo di Marc e per la prima volta in carriera in testa al campionato MotoGp dopo tre gare. Chi trova un circuito favorevole dopo un ottimo inizio di stagione è sicuramente Fabio Di Giannantonio, vincitore a Lusail nel 2023 con la Ducati Gresini, fresco di podio nel Gp delle Americhe.

Marco Bezzecchi si presta ad illuminare la notte del Qatar dopo un avvio di stagione non esaltante, con due sesti posti e una caduta nelle gare domenicali, mentre l’altro romagnolo Enea Bastianini prosegue il suo periodo ascendente in sella alla KTM Tech 3. Pedro Acosta, detentore del record della pista in 1’ 52’’657, cercherà di riscattarsi dopo lo scorso weekend di gara amaro, mentre Binder, Miller e Morbidelli si inseriranno nella lotta per un gradino del podio. In ripresa Yamaha e Honda, in top ten con Marini e Quartararo ad Austin, con le case giapponesi pronte ad uscire dal loro deserto per tornare a competere nelle posizioni che contano.