MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp del Portogallo in tv e in streaming

In occasione del penultimo appuntamento stagionale, il Motomondiale torna in Europa, e lo fa il prossimo fine settimana nella splendida cornice di Portimao. Sul saliscendi portoghese, i freni dei 22 campioni della classe regina fumeranno, con gli anteriori pronti a sollevarsi all’uscita della celebre curva quattro. I piloti più estrosi accenderanno il pubblico fluttuando per metri.

Stagione finita già a Mandalika per il Campione del mondo Marc Marquez, costretto a guardare da infortunato i propri compagni duellare in Portogallo e a Valencia. In sella alla Desmosedici lasciata libera dal “93”, ci sarà Nicolò Bulega, “promosso” dalla Sbk per portare a termine gli ultimi due appuntamenti del calendario. Nell’altra sponda del team ufficiale, torna in Europa un Pecco Bagnaia con gli stessi sentimenti di quando l’aveva lasciata. L’esperienza asiatica l’ha visto sorridere solo a Motegi e nella Sprint in Malesia, illudendolo di una stabilità che spera di ritrovare al più presto in vista della nuova stagione. A Portimao, vuole tornare a brillare anche il viserbese Marco Bezzecchi, solo undicesimo in Malesia. I giochi al terzo posto in classifica generale rimangono apertissimi (+5 su Bagnaia), a cui si è aggiunto anche l’inarrestabile Pedro Acosta, a soli 31 lunghezze dal portabandiera dell’Aprilia. Ancora fuori resterà l’ex Campione del mondo Jorge Martin, alle prese con il recupero dall’intervento, confidando di poter rientrare a Valencia.

Con un sorriso a 32 denti fa ritorno in Europa il team Gresini, con Alex Marquez che in Malesia ha blindato il secondo posto in classifica e un Fermin Aldeguer nominato “Rookie of the Year”. L’altro riminese Enea Bastianini confida nella spinta delle correnti oceaniche per tornare a competere tra i primi cinque, dopo il buon settimo piazzamento ottenuto nell’ultima uscita. Con i piloti del VR46 “abbonati” in zona podio, i riflettori sul weekend portoghese saranno puntati sull’ascesa delle Honda di Mir e Marini, terzo e ottavo in Malesia. Anche l’altra casa giapponese,Yamaha, sembra aver ritrovato ritmo, con Quartararo e Rins pronti ad onorare al meglio questo finale di stagione. A Portimao torna in pista anche il mondiale MotoE con i verdetti finali.