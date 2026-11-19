Il Motomondiale torna in Europa per gli ultimi due appuntamenti stagionali dove nel prossimo fine settimana farà tappa a Portimao. In Portogallo Marc Marquez si giocherà il decimo titolo mondiale che potrebbe arrivare già nella Sprint del sabato: gli basterà infatti guadagnare due punti su Martin e non perderne 12 da Bezzecchi. Nel caso i festeggiamenti potrebbero essere posticipati al giorno seguente. A frenare la cavalcata del “rocket-rosso” ci penserà ancora una volta il viserbese Marco Bezzecchi, dominatore assoluto in Qatar (caduta a parte nella Sprint) e vincitore dell’ultima edizione a Portimao.

Il pilota Aprilia punta a prendersi la scena nel weekend di Marquez, preparando il terreno per un duello prolungato in vista della prossima stagione. Martin arriva in Portogallo ancora abbastanza dolorante e con un unico pensiero, portare a termine al meglio l’esperienza con la casa di Noale.

Se anche non dovesse diventare campione del mondo, per Aprilia e i fan del motorsport lo è già moralmente, salendo in moto per le libere in Malesia a distanza di sei giorni dall’infortunio. Senza dimenticare il terzo posto ottenuto nella Sprint e il settimo piazzamento in gara lunga in Qatar. Con un sorriso a “23 denti” torna in Europa il riminese Enea Bastianini, quinto in Qatar, Malesia e in top ten dal Gp del Giappone. La spedizione orientale ha rinfrancato il morale di “Bestia” che da qui al termine della stagione proverà a togliersi qualche altra soddisfazione per salutare al meglio la casa austriaca. Nel 2027 lo aspettano a braccia aperte in Trackhouse, che intanto sta continuando a stupire con Ogura e Fernandez. I due compagni di squadra proveranno a giocarsi un gradino del podio anche a Portimao, intralciando i piani dei pretendenti al titolo.

Senza problemi alle pressioni delle gomme vedremmo sicuramente un altro Pedro Acosta. Nella scorsa stagione in Portogallo chiuse secondo nella Sprint e terzo in gara lunga, risultati che il classe 2004 si augura di poter ambire anche nel prossimo weekend senza dover lasciarsi passare così facilmente.

La terribile caduta durante la Sprint in Qatar costa l’appuntamento portoghese a Pecco Bagnaia, operato al piede destro lo scorso 10 novembre. Il pilota torinese verrà sostituito da Iker Lecuona sperando di salire per l’ultima volta sulla sua Desmosedici a Valencia. Torna in pista invece Alex Marquez, che ha saltato l’appuntamento medio-orientale per la rimozione delle placche metalliche alla clavicola destra e alla mano sinistra.

In Portogallo, mentre Honda spera di dare continuità ai risultati ottenuti, Yamaha punta a risollevarsi dopo un’altra stagione al di sotto delle aspettative.