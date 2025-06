“L’amor che move il sole e l’altre stelle”, quel bacio proibito nel V canto tra due amanti illustri, presi da una passione travolgente che i tifosi del motomondiale definirebbero adrenalina pura.

Sui colli “danteschi”il prossimo fine settimana andrà in scena il nono appuntamento stagionale con le colline del Mugello pronte a tingersi di rosso. Nella culla della letteratura italiana i ventidue campioni della classe regina daranno spettacolo in quelle che sono diventate da tempo staccate iconiche in tutto il mondo, dalla Casanova/Savelli, all’Arrabbiata 1 e 2, fino alla snellissima percorrenza della Bucine. Due cifre altamente significative per l’appuntamento fiorentino sono impresse sul cupolino della Desmosedici di Marc Marquez: il 9 e il 3. Nella Divina Commedia infatti il 9 rappresenta l’invenzione, la crescita, oltre ad essere il numero dei cerchi, mentre il tre raffigura la Trinità e il numero delle cantiche. Nono è anche il titolo che Marquez si è posto come obiettivo al termine della stagione, sogno a portata di mano con una Ducati di questo calibro. Tutti presupposti che oltre al nuovo telaio lasciano ben sperare il pilota di Cervera. Pecco Bagnaia ritrova il circuito di casa in un momento di luce, con il terzo gradino del podio ottenuto nell’ultima uscita ad Aragon e un nuovo telaio che desta fiducia a “Nuvola Rossa”. Determinazione e buon ritmo non mancheranno ai piloti del team Gresini pronti a fare lo sgambetto ai due protagonisti “rossi”, con l’intento di prendersi la scena nel grande tempio del motociclismo.

Tra i litiganti, Quartararo potrebbe godere, con una Yamaha che negli ultimi tre appuntamenti lo ha tradito scaricandolo a terra, ma con tempi da prima fila in qualifica e il desiderio di portare nuovamente il tricolore francese sul podio.

“L’Italia chiamò” recita l’ultimo verso dell’inno nazionale, e chiamati a dare il massimo davanti al proprio pubblico saranno i romagnoli Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, entrambi pronti a riscattarsi dopo un Aragon al di sotto delle aspettative, e i due piloti del VR46, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Jorge Martin salterà anche la tappa regina della stagione, alle prese con il recupero dall’infortunio, al suo posto il cesenate Lorenzo Savadori.

Anche le KTM sembrano essere sul pezzo, con il miglior tempo di Vinales firmato nei test del lunedì ad Aragon e il quarto posto ottenuto da Acosta in gara lunga. Un buon rendimento che lascia ben sperare Bastianini, secondo in sella alla Ducati ufficiale nella passata stagione. Honda aspetta il rientro di Luca Marini dopo il brutto infortunio rimediato nei test della 8 Ore di Suzuka, affidandosi alle mani esperte di un ritrovato Joan Mir.