MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp del Giappone in tv

Sorge il sole al Twin Ring Motegi, l’alba per la lotta al titolo è ufficialmente iniziata.

I ventidue campioni della classe regina si preparano ad affrontare il sedicesimo appuntamento stagionale, non una tappa fondamentale per il campionato, ma sicuramente una crocevia importante.

Nel Gp d’Indonesia Pecco Bagnaia è riuscito a rosicchiare solamente tre punti al suo principale contendente al titolo (ora a -21), nonostante Martin fosse caduto nella Sprint del Sabato. Lo spagnolo pare aver preso confidenza anche con la gara lunga, un segnale di maturità che per il ducatista potrebbe complicare i giochi lungo andare.

Enea Bastianini, reduce dalla caduta a Mandalika, proverà a difendere la terza posizione in classifica dopo una serie di ottime prestazioni, una questione riservata ormai esclusivamente tra lui e Marquez. Quest’ultimo, con una salda Ducati Gresini tra le mani, cercherà di migliorare la settima posizione dell’anno scorso e lottare per un gradino del podio a cui ormai si è particolarmente affezionato.

In fiducia anche Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, che hanno fatto segnare ultimamente prestazioni soddisfacenti e ribaltando una stagione partita con grandi difficoltà.

In Giappone attenzione alle Aprilia, lontano dai radar per qualche weekend, ma con fine settimana dalla loro parte potrebbero tornare a dar del filo da torcere ai contendenti. Pedro Acosta pare in grande salute dopo il Gp di Mandalika, mentre Miller e Binder confidano di replicare Motegi 2023.

Chi finalmente sembra aver trovato continuità e un miglioramento di feeling con la proprio M1 è sicuramente Fabio Quartararo, uscito da un tunnel che lo tormentava da troppo tempo.

Diretta SKY e Now Tv

Venerdì 4 ottobre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

FP2 Moto3: 6:15-6:50

FP2 Moto2: 7:05-7:45

FP2 MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 5 ottobre

FP3 Moto3: 1:40-2:10

FP3 Moto2: 2:25-2:55

P MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:50-6:30

Qualifiche Moto2: 6:45-7:25

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 6 ottobre

Warm-Up MotoGP: 2:40-2:50

Gara Moto3: 4:00

Gara Moto2: 5:15

Gara MotoGP: 7:00

Programmazione TV8

Sabato 5 ottobre (Diretta)

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:50-6:30

Qualifiche Moto2: 6:45-7:25

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 6 ottobre (Differita)

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00