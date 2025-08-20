MotoGp, Sky, Now tv e Tv8: dove vedere il Gp d’Ungheria in tv e in streaming

Venerdì 22 agostoFP1 MotoE: 8:30-8:45FP1 Moto3: 9:00-9:35FP1 Moto2: 9:50-10:30FP1 MotoGP: 10:45-11:30FP2 MotoE: 12:35-12:50P Moto3: 13:15-13:50P Moto2: 14:05-14:45P MotoGP: 15:00-16:00Qualifiche MotoE: 17:00-17:30Sabato 23 agostoFP2 Moto3: 8:40-9:10FP2 Moto2: 9:25-9:55FP2 MotoGP: 10:10-10:40Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30Gara 1 MotoE: 12:15 Qualifiche Moto3: 12:50-13:30Qualifiche Moto2: 13:45-14:25Sprint MotoGP: 15:00 Gara 2 MotoE: 16:10 Domenica 24 luglioWarm-Up MotoGP: 9:40-9:50Gara Moto3: 11:00 Gara Moto2: 12:15 Gara MotoGP: 14:00