MotoGp, sky, now Tv e Tv8: dove vedere il Gp d’Olanda in tv e in streaming

Nella terra d'origine dei padri fondatori della “Grande mela” andrà in scena il decimo appuntamento del motomondiale, Assen. Dieci, oltre al numero dei gran premi disputati alla bandiera a scacchi, sono le vittorie del nove volte campione del mondo, l'unico delle tre classi ad andare in doppia cifra al TT Circuit Assen. Un record che per gli assetati di numeri e vittorie non può che stuzzicare l'interesse del dominatore assoluto di questa prima parte di stagione, Marc Marquez, anche se il pilota di Cervera può vantare di essere finito a podio nei Paesi Bassi per dieci edizioni di fila (2010-2021). Dopo aver affrontato il Mugello senza troppe difficoltà, il leader della classifica ritrova un tracciato a suo favore, ma l'eccesso di confidenza potrebbe giocare brutti scherzi come avvenuto ad Austin. Attualmente l'unico che si avvicina al passo del “rocket-rosso” è il fratello Alex Marquez in sella alla Ducati Gresini, veloce sul giro secco e costante in gara lunga. Al Mugello Pecco Bagnaia nei primi giri ha cercato di farsi rispettare, poi ha dovuto duellare con i problemi che riscontra con la propria Desmosedici; tornare sul primo gradino del podio ad Assen come nella passata stagione momentaneamente rimane un sogno. Il profumo dei tulipani rinvigorisce il romagnolo Marco Bezzecchi, secondo nell'ultima edizione ed ora in sella ad un Aprilia tra le mani più stabile e competitiva. Fermo ancora ai boxe l'uscente campione del mondo Jorge Martin, sostituito dal cesenate Lorenzo Savadori. Addolorato alla spalla, ma con quella determinazione che lo contraddistingue, Fabio Quartararo raggiunge Assen con qualche dubbio, con una M1 veloce sul giro secco, ma lontana dai risultati delle principali concorrenti.

Chi usufruirà dei consigli del “re” di casa saranno sicuramente Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del VR46, fiduciosi di replicare l'ottimo passo gara tenuto al Mugello.

Nei Paesi Bassi anche Ktm vorrà rispondere presente, con Vinales ed Enea Bastianini chiamati al riscatto dopo un Gp d'Italia entrambi a zero. Ad Assen a sostituire l'infortunato Luca Marini sarà il neo gregario della Lidl-Trek Aleix Espargarò, pronto a fare il suo esordio da professionista sui pedali al Giro d'Austria.

Al TT Circuit Assen andrà in scena anche il secondo appuntamento del campionato MotoE.