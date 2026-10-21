MotoGp, Sky, Now Tv e Tv8: dove vedere il Gp d’Australia in tv e in streaming

Si riparte dalla vittoria di Marco Bezzecchi, si riparte da Phillip Island. Alle prime luci dell’alba il Motomondiale torna in pista nel fine settimana per una delle grandi classiche del campionato, accendendo l’entusiasmo dei numerosi appassionati.

Il mondiale entra nel vivo dei giochi e i prossimi tre appuntamenti ravvicinati potrebbero indirizzare la stagione, oppure rimandare il verdetto finale al rientro in Europa.

Solo 2 punti separano Jorge Martin e Marc Marquez, chiamati a non sbagliare per continuare ad inseguire il titolo. Il primo arriva sui colli australiani con il morale sollevato dopo il buon terzo posto ottenuto in Indonesia, mentre il pilota di Cervera cercherà di riscattare un deludente sesto posto. Per Aprilia sarà complicatissimo rimettere quattro moto davanti a tutti in un circuito che Marquez pennella: il duello del 2024 con “Martinator” è pronto a ripetersi.

Bezzecchi non rimarrà di certo a guardare finché l’aritmetica non lo condanna, tutto è ancora apertissimo anche se le 46 lunghezze di ritardo dalla vetta non saranno facili da ricucire. Proverà comunque un “salto da canguro” per raggiungere i due fuggitivi, spinto dall’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria di Mandalika. I piloti Trackhouse complicano i giochi ai pretendenti al titolo, con Raul Fernandez tornato sul podio e Ai Ogura alle spalle di Martin. Fernandez, non ancora al meglio per la frattura all’indice della mano destra, cercherà di regalare ai suoi un altro weekend indimenticabile dopo quello della passata stagione, dove conquistò per se stesso e per il team il primo successo in classe regina. Continuano a spingere e a lavorare nella giusta direzione Pedro Acosta ed Enea Bastianini, anche se non pienamente soddisfatti dal risultato indonesiano. Gli ultimi appuntamenti lasciano comunque ben sperare per vederli protagonisti anche in Australia.

Fabio Di Giannantonio si è spento, lasciando il passo in classifica ad Ai Ogura e Pedro Acosta. Per il pilota del VR46 il secondo posto ottenuto nel 2025 non sembra alla portata, ma proverà ad intraprendere al meglio il weekend per ritrovare un gradino del podio che manca in gara lunga da Jerez. Pecco Bagnaia invece conta i weekend che mancano al termine della stagione, questa Desmosedici non sembra essere compatibile con il suo stile di guida. L’ennesimo zero ottenuto rincara la dose di frustrazione e in vista di Phillip Island dovrà resettare alla svelta per non ripetere il fine settimana da incubo vissuto nel 2025.

In Australia Quartararo si augura di rimettere la propria Yamaha in top ten dopo il brillante nono posto ottenuto in Indonesia, attenzione però alle Honda di Zarco e Marini che potrebbero complicare i calcoli del francese.

Ecco gli orari del week-end e occhio al passaggio dall’ora legale all’ora solare nella notte tra sabato e domenica.