Dodici tornanti complessivamente dolci (ad eccezione di curva 4 e 10 ) ed una vista sull’oceano mozzafiato, il Motomondiale giunge nel prossimo fine settimana in uno dei circuiti più snelli e veloci della stagione, Phillip Island.

Sveglia puntata alla cinque di mattina per chi non vorrà perdersi lo spettacolo in diretta per quella che ogni anno viene considerata una delle tappe regine, crocevia importantissima per il proseguo del campionato.

Chi di certo non potrà permettersi di dormire a quattro Gp dalla conclusione sono i rivali Pecco Bagnaia e Jorge Martin: il primo, a distanza di dieci punti dallo spagnolo, cercherà di dettare ritmo ed imporsi su un inarrestabile “Martinator”, mentre il secondo dovrà confrontarsi con la propria maturazione ed evitare di farsi prendere dall’entusiasmo come lo scorso anno: Phillip Isalnd è un circuito che sul degrado gomme non perdona. Enea Bastianini arriva in Australia in modalità “Bestia”, con l’obiettivo di conservare la terza posizione nel mondiale e all’occorrenza aiutare il proprio compagno di squadra, anche se Marquez in splendida forma non sembra voler cedere nulla al romagnolo. Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi ritrovano un circuito a loro caro con la concreta possibilità di ottenere anche quest’anno un ottimo risultato, attenzione però a Morbidelli che potrebbe unirsi ai giochi per le posizioni che contano. Il padrone di casa Jack Miller spera in un dolce fine settimana dopo gli ultimi abbastanza affannosi, mentre il compagno di squadra Binder assapora già il tracciato australiano per prendersi quel podio sfuggito per pochi decimi lo scorso anno. Chi in Australia potrebbe trovare la via del rilancio è di certo Fabio Quartararo, sempre più convincente in sella alla sua M1. Non da sottovalutare anche i due piloti Aprilia, pronti ad infilarsi nella lotta tra i primi della classe.