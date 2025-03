Il motomondiale vola nel “Nuovo Mondo” per un doppio appuntamento: il prossimo fine settimana in Argentina e a fine marzo ad Austin. Si torna ad accendere i motori all’interno dell’Autodromo di Termas de Rio Hondo, dopo che nel 2024 il Gp saltò a causa delle politiche economiche del nuovo Governo. L’ultimo a salire sul gradino più alto del podio fu il riminese Marco Bezzecchi con la maglietta dell’Albiceleste, ora ripetersi con una solida Aprilia tra le mani sarebbe il prosieguo di un capitolo idilliaco. Aprilia che in passato ha trovato il successo in Argentina con Aleix Espargaro nel 2022 e ora prova a ripetersi con in sella il pilota romagnolo.

Da segnalare il forfait di Jorge Martin anche per il secondo appuntamento stagionale, con l’iridato 2024 alle prese con il recupero dall’infortunio, confidando nelle migliori delle ipotesi per un suo rientro già ad Austin.

Per salutare tutti dall’alto bisognerà però fare i conti con lo strapotere di Marc Marquez, qui vincitore tre volte nelle ultime otto edizioni e oggi in sella ad una Ducati ufficiale che già si muove a suo comando. Nuvola Rossa Pecco Bagnaia non ci starà a fare il secondo, né tanto meno puntare ad una seconda posizione, cercando di essere competitivo quanto il compagno. Con grande fiducia arriva nella terra de “El pibe de oro” un talentuoso Enea Bastianini in sella alla sua KTM Tech3, reduce da una brillante rimonta a Buriram dal ventesimo al nono posto.

Attenzione anche all’altro fratello Marquez, due volte secondo in Thailandia, e a un rinato Franco Morbidelli tornato a combattere per le posizioni che contano. Chi al proprio esordio ha convinto e spera di ripetersi in Argentina è certamente Ai Ogura, solido e composto sull’Aprilia Trackhouse. Passi avanti per la Honda, con Zarco settimo e Mir in top ten prima di sdraiarsi nel quarto settore, mentre in affanno sul ritmo gara ancora la Yamaha con Fabio Quartararo che non è riuscito ad andare oltre la quindicesima posizione.