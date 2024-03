MotoGp, Sky e Tv8: dove vedere il Gp del Qatar in tv

La sinfonia dei motori a quattro tempi, la concentrazione dei piloti nel calcolare al millimetro la staccata, il semaforo rosso è pronto a spegnersi , riparte dal Qatar la nuova stagione della MotoGp. Una “Nuvola Rossa” viaggia veloce sui cieli del deserto pronta ad offuscare il bagliore della luce artificiale del Losail circuit: un Bagnaia concentrato più che mai verso la rincorsa al terzo titolo consecutivo. Una stagione che in casa Ducati hanno voluto iniziare in serenità, con il rinnovo di Pecco fino al 2026, senza creare distrazioni durante la stagione. Quest'anno il torinese sarà costretto a sudarsi maggiormente il titolo, con un Martin consapevole di dover martellare fin dall’inizio e le tante ambizioni personali da parte dei pretendenti per vivere al meglio la loro nuova avventura . Non sarà di certo il primo weekend a delineare la stagione di Marc Marquez, Luca Marini, Fabio Di Giannatonio, Alex Rins, rispettivamente in sella alla Ducati Gresini, Honda HRC, Mooney VR46 e Yamaha, ma la loro voglia di rivalsa e di prendersi la scena, renderanno la battaglia in pista ancora più accesa. Per Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini si prospetta una stagione da protagonisti, mentre l'Aprilia riparte dai propri piloti troppo altalenanti nella passata stagione.

Dal suo deserto spera di uscirne Fabio Quartararo, per ripartire da zero e tornare a lottare per un gradino del podio.

Programmazione SKY e NowTV

Venerdì 8 marzo. Moto3 Prove Libere1 : 12. Moto2 Prove Libere1: 12:50. MotoGP Prove Libere1 : 13:45. Moto3 Prove libere2: 16:15. Moto2 Prove libere2: 17:05. Prove libere2: 18.

Sabato 9 marzo. Moto3 Prove libere3 : 10:30. Moto2 Prove libere3: 11:15. MotoGP Prove libere3 : 12. MotoGP Qualifiche: 12:40. Moto3 Qualifiche: 14:50. Moto2 Qualifiche: 15:45. MotoGP Gara Sprint: 17.

Domenica 10 marzo. MotoGP Warm Up: 13:40. Moto3 Gara: 15. Moto2 Gara: 16:15. MotoGP Gara: 18.

Programmazione TV8

Sabato 9 marzo (diretta) Moto Gp Qualifiche: 12. Moto3 Qualifiche: 14:50. Moto2 Qualifiche: 15:45. Gara Sprint: 17.

Domenica 10 marzo (differita) Moto3 Gara: 18:45. Moto2 Gara: 20. MotoGP Gara: 21:45