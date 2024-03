MotoGp, Sky e Tv8: dove vedere il Gp del Portogallo in tv

Secondo appuntamento stagionale e prima tappa europea della stagione per il Motomondiale, che prima di dirigersi verso l’America, torna all'Autodromo Internazionale di Algarve, in Portogallo. Sulla cresta delle ampie onde portoghesi, ben saldo sulla sua “tavola rossa”, si destreggia in grandissimo stile Pecco Bagnaia, consapevole dell'aggressività dei suoi contendenti al titolo e di non poter far sconti in ingresso curva nemmeno ad inizio stagione.

Jorge Martin è tornato “martinator” e re della Sprint subito dal weekend in Qatar, tenendo Pecco marcato a uomo, mentre Brad Binder è maturato anche nella gara lunga della domenica, confermando i grandi progressi della KTM. Attenzione anche ad un ritrovato Marc Marquez in sella alla Ducati Gresini, dove a Portimao ha sempre ottenuto buonissimi risultati e il feeling con la sua nuova moto pare davvero ottimale. Le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales proveranno ad inserirsi all'interno della lotta per il podio, dopo un primo weekend non brillantissimo, mentre il debuttante Pedro Acosta esibirà ancora una volta tutto il suo talento, cercando di preservare le gomme più a lungo possibile. In Portogallo Marco Bezzecchi e Luca Marini cercheranno di ritrovare risultati e buon umore, lasciandosi alle spalle “il buio” del Qatar, mentre le due Yamaha sembrano ancora lontano da poter competere per le posizioni che contano.

Diretta Sky e NowTV

Venerdì 22 marzo

FP1 Moto3: 10-10,35

FP1 Moto2: 10,50-11,30

FP1MotoGP: 11,45-12,30

FP2 Moto3: 14,15-14,50

FP2 Moto2: 15,05-15,45

FP2 MotoGP: 16-17

Sabato 23 marzo

FP3 Moto3: 9,40-10,10

FP3 Moto2: 10,25-10,55

FP2 MotoGP: 11,10-11,40

Qualifiche MotoGP: 11,50-12,30

Qualifiche Moto3: 13,50-14,30

Qualifiche Moto2: 14,45-15,25

Sprint MotoGP: 16

Domenica 24 marzo

Gara Moto3: 12

Gara Moto2: 13,15

Gara MotoGP: 15

Programmazione TV8

Sabato 23 marzo (DIRETTA)

Qualifiche MotoGP: 11,50-12,30

Qualifiche Moto3: 13,50-14,30

Qualifiche Moto2: 14,45-15,25

Sprint MotoGP: 16

Domenica 24 marzo (differita)

Gara Moto3: 14,05

Gara Moto2: 15,20

Gara MotoGP: 17,05