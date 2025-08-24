MotoGp, sempre e solo Marc Marquez, gran podio di Bezzecchi

Marc Marquez non conosce rivali nemmeno in Ungheria, malgrado un super Marco Bezzecchi al via. Il riminese alla fine è 3° dopo aver guidato per 10 giri e essersi arreso a Pedro Acosta. “E’ un risultato fantastico - spiega Bez - ho fatto il meglio possibile, non ho avuto il passo giusto in tutto il fine settimana, per questo ho scelto la soft, mi serviva maggior grip. Dedico questo podio a un mio amico. All’inizio ci siamo sportellati, nella seconda curva ero lento, non sono mai riuscito a farla forte in gara. Quando Pedro mi ha passato ho toccato con un dito il freno e ho rischiato di cadere.

Marc centra il settimo successo consecutivo, il decimo nella stagione. Con il fratello Alex del Bk8Gresini 14° dopo essere scivolato , il suo vantaggio sale a +175. Bez si avvicina a Pecco, 9° dopo un long lap penalty e riduce lo svantaggio dal 3° assoluto a -31. Bello il duello iniziale fra Marc e Marco. Dopo il via Bez incrocia bene e prende il comando della gara, con Marc che lo tampona, perde un attimo il controllo della sua Gp25, ma perde posizioni da Morbidelli e Marini. Maro viene saltato subito, Morbido dopo un paio di tornate. L’inseguimento all’Aprilia 72 del romagnolo. Per due volte prova l’assalto, ma lo scorpione di Viserba incrocia due volte ripassandolo, ricordando i duelli Marc-Dovi del 2017-2019. Poi al decimo giro centra l’obiettivo al terzo assalto.. Enea Bastianini scivola, mentre è 4° alle spalle di Marc nella prime battute. Lui e la sua Ktm attraversano la pista mentre sopraggiunge il gruppo, ma fortunatamente non lo tocca nessuno. Ottimo Jorge Martin, 4° con una grande rimonta: ormai Aprilia è la sua moto. Quinto Luca Marini che nel finale salta un solido Morbidelli.